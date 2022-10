Fattoria Nicodemi: tutto il vero delle Colline Teramane

Il mondo del Montepulciano d’Abruzzo è davvero qualcosa da esplorare e io ho il privilegio, almeno un paio di volte l’anno, di immergermi in questi assaggi unici e per certi versi fantastici. Oggi siamo sulle Colline Teramane, dove i fratelli Elena e Alessandro Nicodemi lavorano in regime biologico, con una produzione annua di circa 200 mila bottiglie soltanto da uve a dimora lungo i 30 ettari vitati di proprietà a corpo unico. L’azienda fu fondata mezzo secolo fa dal padre Bruno, che diede avvio alla produzione vitivinicola attorno a quello che era il buen retiro estivo di famiglia.



Qui il contesto pedoclimatico è eccezionale, data la presenza del massiccio del Gran Sasso alle spalle e la vicinanza del mare che regala brezze salutari. La sua fu anche una scelta di vita, vivendo e lavorando a Roma fino a quel momento. Poi, nel 1997, con la sua prematura scomparsa, l’azienda rimase per tre anni in stand by. In quel periodo Elena e Alessandro, studi in Architettura e in Economia e di stanza a Roma, si presero del tempo per ragionare sul futuro dell’azienda. E, dopo vari confronti, nacque un solido progetto condiviso per dare continuità ai numerosi significati messi in campo dal padre. E fu l’inizio dei viaggi sulla direttiva Roma-Teramo. Con grande determinazione, coraggio e una dose di inconsapevolezza data dall’entusiasmo per la loro nuova avventura professionale, diedero inizio a una razionalizzazione delle strategie aziendali, introducendo innovazioni produttive e provvedendo a costanti reimpianti. Vede la luce, così, accanto alla linea Le Murate quella nuova denominata Notari; quindi ai primi impianti di pecorino. Punto fermo rimane la volontà di valorizzare al meglio, declinandolo in diverse interpretazioni, il trebbiano, coltivato esclusivamente a pergola abruzzese, e di dare eleganza e armonia, invece, al montepulciano. A seguire l’azienda con loro c’è il giovane enologo toscano Mirko Niccolai.

Detto questo, abbiamo trovato eccezionale il loro Trebbiano d’Abruzzo Cocciopesto 2020, notevole già dal colore oro brillante e concentrato. Al naso oltre alle spezie senti note minerali e di idrocarburi, finanche bastoncino di liquirizia. In bocca l’equilibrio è lungo, prima di regalarti freschezza e sapidità, anche questa persistente. Un bellissimo esemplare dove il tratto minerale sul palato si fa sentire piacevolmente chiudendo in maniera pulita come una caramellina con spezie anche nel retrogusto. È frutto di una vendemmia delle omonime uve che fanno lunga macerazione (5/6 mesi) e fermentazione spontanea, e affinano in vasi di “cocciopesto”, termine che definisce l’amalgama finale dell'impasto di frammenti lapidei, coccio tritato, sabbia, ghiaia, e di altri materiali inerti.

Cocciopesto - Trebbiano d'Abruzzo DOC Superiore

Fa il paio con il Trebbiano d’Abruzzo “Le Murate” 2021, che invece fermenta a temperatura controllata e affina sui lieviti in acciaio per circa tre mesi. Il colore, tendente all’oro, è brillante, al naso spicca una nota di oliva verde, poi si apre una spirale più floreale, anche se alla fine c’è una bella frutta esotica bianca che spicca pulita con una certa intensità. In bocca il sorso è disteso, equilibrato e pieno, con un finale sapido graffiante, che viene anticipato da una freschissima acidità. Spazio anche al Cerasuolo d'Abruzzo Notari Superiore 2021. Ha colore rosato classico. Note dolci caramellate per un vino corretto, ben fatto, con tannino leggero.

Trebbiano d'Abruzzo DOC Le Murate



Quindi, i grandi rossi. Il Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Le Murate 2020, dopo una macerazione di 6/7 giorni, fermenta e affina esclusivamente in acciaio. Colore porpora brillante, il naso è bellissimo, perché ti avvolge una frutta rossa con il suo nocciolo, una ciliegia sugosa a tratti candita, con una nuance ammandorlata. Il naso è fine, molto fine. In bocca l’ingresso è morbido, rotondo, ma poi si svela una tannicità finissima, che trasporta un retrogusto di caffè. Io, di questo vino, mi sono innamorato subito. Bello il finale pulito, con una sapidità persino contenuta. Un vino vivo! Il Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo “Notàri” 2019 affina per un anno in botti di rovere francese da 500 litri. Colore rubino impenetrabile, al naso senti la freschezza del mallo di noce che introduce a una profondità non greve, ma leggiadra, la cui acidità si esprime addirittura in un frutto agrumato, un chinotto, accanto alla frutta (pesca). In bocca l’ingresso è morbido, ma subito subentra il tannino fine che ti accompagna fino in fondo per dirti: era proprio pesca melba. E come la senti nella sua piacevole evoluzione graffiante. Pazzesco questo vino!

Notarì - Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo DOCG

Infine il Colline Teramane Montepulciano Riserva d’Abruzzo “Neromoro” 2016, un cru vinificato con macerazione delle uve per circa 15/20 giorni, fermentazione in tini verticali, quindi affinamento per almeno 16/18 mesi in barrique nuove e di secondo passaggio, e successivo imbottigliamento senza filtrazione. Colore rubino trasparente. Al naso la profondità del frutto è affascinante. Senti il rabarbaro e la liquirizia, ma qui capisci l’essenza della Docg Colline Teramane, la sua immediatezza seducente, pur mostrando un corredo di complessità.

Neromoro - Colline Teramane, Montepulciano d'Abruzzo DOCG

Finissima, anche qui, la polpa della frutta con una nota verde balsamica, quasi un’ortica che a un tratto emerge dal bouquet. Questo sorso non si mostra nell’ingresso in bocca come gli altri, ma al centro delle beva, dove esprime la sua pienezza e soprattutto l’eleganza, per poi chiudere con una nota sapida, ma sempre con quel sottofondo balsamico originale. Bellissimo vino che mi porta a dire: è l’eleganza il tratto delle Colline Teramane, in ossequio all’opulenza. Oggi Fattoria Nicodemi è anche luogo privilegiato di ospitalità, legato alla natura, ai prodotti e alla cultura del territorio. Partite!

Fattoria Bruno Nicodemi

Notaresco (Te) - Contrada Veniglio SP19 n. 8

tel. 085895493

Trebbiano d’Abruzzo Cocciopesto 2020: euro 16