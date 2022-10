Peppe Guida: gnocchi con ragù veloce di hamburger

Gnocchi con ragù veloce di hamburger



Ingredienti per 4 persone:

Per gli gnocchi

1 kg di patate lesse e schiacciate ancora calde

300g di farina 00

150g di parmigiano reggiano grattugiato

10g di sale



Per il sugo:

200g di hamburger

800g di pomodori pelati

Basilico q.b.

Mezza cipolla

Mezzo bicchiere di vino bianco

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.



Procedimento:

Preparare gli gnicchi facendo una fontana con le patate lessate e schiacciate ancora calde. Al centro mettere la farina e il parmigiano. Amalgamare con la punta delle dita velocemente. E’ importante non lavorare troppo l’impasto. Prendere delle piccole porzioni di impasto e formare dei Formare dei salsicciotti. Tagliarli a cubettini e con una forchetta rigare gli gnocchi. Eliminare, per quanto possibile, la farina in eccesso. Tenere da parte e intanto portare a bollore l’acqua per la cottura degli gnocchi.

Nel frattempo in una padella capienta mettere un generoso filo di olio extravergine di oliva, tritare mezza cipolla e farla rosolare. Aggiungere la carne degli hamburger sbriciolata, fare rosolare e sfumare con il vino bianco.

Aggiungere i pomodori pelati, le foglie di basilico spezzate e regolare di sale. Portare il sugo a cottura.

Cuocere gli gnocchi nell’acqua bollente leggermente salata e, appena vengono a galla, scolarli. Unirli al sugo e salarli in padella per un minuto. Servire ben caldi (volendo si possono mantecare con parmigiano, mozzarella a dadini o pecorino).

