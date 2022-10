"Piatti buoni in pochi minuti: il ritorno di Alessandro Greco in tv

Torna l'appuntamento con la cucina "veloce ma buona" di Cook 40' ideato da Alessandro Greco appassionato di buona tavola da sempre. Otto puntate a partire da sabato 15 ottobre alle 11.15 su Rai2 per un bis atteso dopo l'avvio della prima edizione lo scorso aprile. Edizione assai gradita al pubblico in cerca di soluzioni culinarie da trovare e metter nel piatto in breve tempo (40 minuti al massimo) per le esigenze della "vita moderna". Il format di base resta quello originale che prevede un menu di tre portate da portare a termine nel tempo previsto. Ma mentre prima la sfida era fra due concorrenti ora è con se stessi: al posto dei cuochi duellanti ci sarà un vip, un personaggio del mondo dello spettacolo e cui piace cucinare ma che, per i suoi impegni, ai fornelli va sempre di corsa. Accanto a lui ci sarà uno chef che gli farà da tutor-supporto. Il tutto sotto la direzione di Greco, amatissimo da molti telespettatori che ne chiedono a gran voce la presenza in tv per la sua professionalità e il suo entusiasmo. Lo stesso con cui ha accolto l'invito del Gusto a partecipare al festival il 5 e il 6 novembre in terra emiliana. La nostra chiacchierata inizia proprio da qui.

Sarà dei nostri?

"Spero di venire con grande piacere a Bologna per 'C'è più gusto' e tuffarmi in una piscina di ragù alla bolognese accompagnato dal mio formato di pasta preferita ovvero i bucatini...!".

La passione per la grande tradizione italiana non le manca mai. Nella pausa fra le due edizioni del programma ha scoperto nuove ricette e se si è cimentato in nuovi esperimenti culinari?

"Ho scoperto che il frutto principe dell'estate ovvero il cocomero aromatizzato e a dovere impanato e fritto può diventare un secondo sorprendente".

E sul versante enologico?

"Che uno dei vitigni autoctoni della Puglia ovvero il Bombino che avevo bevuto solo in bianco esiste anche in rosso e di conseguenza se ne ricava uno splendido rosé proprio come avviene per il più famoso Negramaro".

Arriviamo alle novità di Cook 40'

"Dopo la prima edizione nella quale abbiamo incoraggiato il pubblico amante della cucina e del buon cibo a preparare dei gustosissimi menù nonostante il poco tempo a disposizione cioè i fatidici 40 minuti In questa versione 2.0. di Cook 40 vogliamo testare la stessa capacità nei personaggi conosciuti e amati dal grande pubblico. Ora posso svelare solo l'ospite della prima puntata che sarà Carmen Russo. Dalla passata edizione ho imparato ancora di più che la nostra dimensione più vera e genuina passa attraverso la convivialità enogastronomica e che i telespettatori amano e premiano la spontaneità in Tv anche in un programma a cadenza settimanale e con una durata tutto sommato contenuta".

Si affronterà anche il tema del caro bollette?

"Già dalla prima puntata di sabato 15 ottobre strizzeremo l'occhio alla ecosostenibilità e al risparmio domestico: per esempio uno scarto organico diventerà l'ingrediente principe di una delle portate del menu concordate fra Carmen Russo e il suo maestro tutor".