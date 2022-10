Oscar del vino a Firenze nel segno della solidarietà: obiettivo raccogliere 2 milioni di sterline

Una notte – anzi due – da Oscar del vino per ricordare un amico, genio del settore, prematuramente scomparso. Ed ecco che il vino diventa un balsamo per addolcire il dolore della mancanza, ma anche l’occasione per aiutare studenti e appassionati di vino meno fortunati o provenienti da zone critiche ad avvicinarsi al magico mondo dei tannini, dando loro un’opportunità concreta. The Golden Vines Awards, gli Oscar del vino organizzati dalla Liquid Icons del wine expert di fama internazionale Lewis Chester, dedicati alla memoria di Gérard Basset, approdano per la prima volta in Italia, in particolare a Firenze. Due giorni di masterclass, approfondimenti, degustazioni e incontri (15-17 ottobre) che vedranno come protagonisti i migliori vini del mondo. Testimonial e ambasciatore per l’Italia, il primo e per ora unico Master of Wine italiano, Gabriele Gorelli. Sarà lui sabato 15 pomeriggio, dopo la presentazione dell’evento (che avverrà la mattina dello stesso sabato), a tenere una masterclass sul Brunello di Montalcino. A seguire approfondimenti su The Domaine Arnoux-Lachaux, Hennessy, Dom Pérignon. E poi previste, fra le altre, visite dai Marchesi Antinori in Chianti Classico, al Museo Salvatore Ferragamo e dal vignaiolo artista Bibi Graetz, oltre a un incontro a Palazzo Vecchio con il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

La prima edizione si era svolta lo scorso anno a Londra. Le prossime saranno a Parigi (2023), New York (2024), Singapore (2025), Madrid (2026).

Si tratta di un evento senza scopo di lucro, aperto a un pubblico di appassionati ed esperti, in cui tutti i profitti delle relative aste sono destinati alla beneficenza: in particolare, lo scopo è dar vita a progetti a favore della diversità e dell’inclusione nel mondo del vino per dare una chance a studenti provenienti da Paesi svantaggiati, vittime di situazioni socialmente critiche e persone con handicap. La sfida del 2022, che vede al centro Firenze, è di mettere insieme 2 milioni di sterline da destinare a questi progetti. Lo scorso anno si è arrivati alla cifra di 1,2 milioni. La capitale del Granducato riscopre così la sua anima vinicola, come vetrina internazionale in tutto il suo splendore, dopo un periodo non facile legato alla pandemia.

Gérard Basset e Lewis Chester

Ma come nascono gli Oscar del vino?

Perdere un caro amico è un dolore enorme, che lascia un vuoto incolmabile, ma anche tanti ricordi ed emozioni bellissime. Lewis Chester, manager e wine expert, ha trovato il modo per rendere quelle emozioni infinite e far vivere e rivivere per sempre il suo amico Gérard Basset, unica persona al mondo a detenere un Master of Wine e un Master Sommelier, il World Champion Sommelier (ce l’ha fatta al sesto tentativo), un MBA in Wine, il Master OIV in Wine Management, oltre a numerose altre qualifiche e riconoscimenti nel settore vinicolo. I due insieme hanno fondato la società Liquid Icons per fare eventi, ricerche e iniziative nel mondo del vino.

Ma le cose non vanno per il verso giusto: Gérard scopre di avere un cancro allo stadio terminale. Lotta con tutto sé stesso, ma alla fine è il male ad avere la meglio. È allora che Chester, per onorare la memoria dell’amico scomparso (nel gennaio 2019), decide di creare qualcosa di bello, duraturo ed esplosivo in sua memoria, all’interno del mondo del vino. Per esaltare la carriera strepitosa del suo amico, ma anche e soprattutto per creare un evento che sia di aiuto anche a giovani talenti meno fortunati di altri.

È così che nel 2020 prendono vita gli oscar internazionali dei vini di pregio (Oscars of Fine Wines), noti come The Golden Vines Awards. Una costola di The Global Fine Wine Report, un’indagine annuale sul vino redatta dai più celebri Master of Wine, imprenditori, importatori ed esperti. Studio che, dalla morte di Gérard, ha preso il nome di The Gérard Basset Global Fine Wine Report.

Gèrard era noto per molte cose, ma il suo punto di forza era l’insegnamento. Da qui l’idea di mettere in campo dei premi che possano aiutare l’industria del vino con un evento di livello mondiale. E anche per questo, Lewis e Nina Basset (la vedova di Gérard) hanno deciso di creare un ente di beneficenza a nome di Gerard: la Gérard Basset Foundation (la Fondazione).