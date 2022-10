Bianco, rosso e kosher: il vino lavorato secondo i precetti della religione ebraica

Nella Messa cristiana il vino si trasforma nel “sangue di Cristo”. Ma la Bibbia ci rivela che gli ebrei bevevano vino già migliaia di anni prima di Gesù. Era un nettare altrettanto sacro, sia pure in base ai dettami di una tradizione precedente e diversa?

Nella Cantina Sant’Andrea, nell’Agro Pontino, una delle poche in Italia (sono una quindicina in tutto) dove la vite e il vino vengono coltivati e imbottigliati secondo i precetti “kosher” degli ebrei osservanti, il rabbino Mordehai Sebbah, che è arrivato qui da Israele apposta per sovrintendere alla vendemmia 2022, ci risponde così: “Sì, anche per noi il vino ha da sempre un carattere sacro. Le funzioni del Sabato si aprono e si chiudono bevendo vino, e anche tutte le altre nostre cerimonie religiose, dal matrimonio alla circoncisione, si svolgono alla presenza del vino. Vino kosher, naturalmente”. E Sebbah si è fatto diverse ore di aereo apposta per verificare, con il sigillo del Gran Rabbinato d’Israele, che anche quest’anno tutto, nella Cantina Sant’Andrea, venga eseguito esattamente secondo il rituale. Perché poi le diverse etichette di vini rossi e bianchi che usciranno da queste botti finiranno nelle sinagoghe in Italia, in Francia, in America e pure in Israele. Ci vuole una garanzia assoluta.

La vigna con vite a filaro

La Cantina Sant’Andrea dispone di 105 ettari di vigne nel cuore del Lazio, di cui metà a Borgo Vodice (Latina) e il resto sparso fra Aprilia, Sabaudia e Campo Soriano, oltretutto in uno scenario ameno, perché in gran parte i suoi terreni coltivati si collocano nel Parco Naturale del Monti Aurunci e nel Parco nazionale del Circeo; l’azienda produce 16 etichette (fra vini rossi, bianchi e rosé) di cui 14 hanno anche una versione kosher; la famiglia dei proprietari, i Pandolfo, è di religione cattolica ma ha un rapporto con l’ebraismo consolidato in un secolo e mezzo di peregrinazioni da Pantelleria alla Tunisia e infine all’Agro Pontino. Ma prima di farci raccontare da loro la storia della famiglia, non resistiamo alla tentazione di chiedere al rabbino Mordehai Sebbah quali sono, di preciso, le caratteristiche che qualificano un vino come kosher.

Le botti della cantina Sant'Andrea

Scopriamo così che il vino kosher non è diverso dagli altri, nel senso chi lo beve non nota la differenza, neanche i sommelier più esperti, tuttavia viene prodotto osservando una rigida serie di tabù e di rituali che ne fanno qualcosa di assolutamente differente dal punto di vista degli ebrei osservanti. Spiega Rabbi Sebbah che “innanzitutto bisogna purificare il serbatoio del mosto, per eliminare ogni residuo non kosher. Il serbatoio va lavato almeno tre volte con acqua e soda, oppure si deve comprarlo nuovo”, e alla Cantina Sant’Andrea si è scelta la seconda soluzione, destinando il vino kosher un serbatoio tutto suo. Poi è necessario che la lavorazione del vino, da quel momento in poi, sia affidata esclusivamente a cantinieri ebrei osservanti. “Devono essere almeno due – spiega Sebbah – perché possano alternarsi e non lasciare mai il vino da solo. Nessun altro può toccare gli attrezzi e le macchine di supporto. E lo stesso divieto vale in ogni fase della lavorazione, che deve essere garantita da un sigillo, fino all’imbottigliamento”. Interviene Gabriele Pandolfo, 72 anni, pater familias in azienda: “Se io trovassi aperto il rubinetto di una vasca o di una botte che disperde il vino, non potrei chiuderlo, se non rendendo non-kosher tutto il contenuto”. Da notare che questo tabù non vale (invece) per la fase iniziale, quella della coltivazione, che può essere affidata a chiunque, e infatti nelle vigne della Cantina Sant’Andrea la vendemmia dell’uva spetta a lavoratori indiani del Punjab, con tanto di turbante, certamente non ebrei. È un po’ come avviene nel cristianesimo per le ostie: finché sono solo grano, cioè materia prima, possono essere manipolate da tutti, ma dal momento in cui diventano farina la lavorazione spetta solo ai monaci preposti.

Lo shop della Cantina Sant'Andrea

Rabbi Mordehai Sebbah, 61 anni, sfoggia una personalità aperta e cordiale, e oltre che rappresentare il Gran Rabbinato d’Israele ha la fiducia dei Rabbinati di Parigi e di New York, e svolge missioni in tutto il mondo per seguire produzioni alimentari kosher di ogni tipo, dall’Argentina alla Moldavia, e ad esempio garantisce il tonno kosher fatto in Senegal; però ci dice che “la lavorazione del vivo è la più complessa di tutte”. Aggiunge che il suo compito “non è solo sovrintendere la lavorazione tecnica, ma anche sondare l’ambiente spirituale, l’amicizia verso il mondo ebraico, senza la quale il procedimento sarebbe compromesso”; e da questo punto di vista la famiglia Pandolfo ha credenziali inappuntabili.

La storia dei Pandolfo può essere raccontata a partire dal 1880, quando il nonno di Gabriele emigra dalla natìa isola di Pantelleria in Tunisia. Qui avvia un’attività di vignaiolo, che nel giro di pochi anni prospera grazie all’esportazione verso la Francia, che allora era la potenza coloniale. In Tunisia i Pandolfo vengono avvicinati dai rabbini della comunità ebraica locale, all’epoca piuttosto numerosa, che cercano qualcuno per produrre vino kosher; così la famiglia esordisce nella nuova attività. Tutto va a gonfie vele finché nel 1964 la Tunisia si scuote dal giogo francese e diventa indipendente; tutti gli stranieri vengono espulsi, e anche i Pandolfo si ritrovano in Italia esuli, senza un soldo e (soprattutto) senza più terra.

Gabriele e Andrea Pandolfo con le mogli in vigna

Gabriele in quel torno di tempo era troppo piccolo per ricordare, ma ci riferisce quanto gli ha raccontato suo padre: “Cercava un terreno dove riavviare l’attività. Andò a trovare il fratello che viveva ad Aprilia, ed ebbe la felice intuizione che lì la terra fosse buona. Poteva fruire di un credito agevolato per gli esuli, e con quei soldi comprò un appezzamento e ci piantò una vigna. Fu una fortuna, perché la zona di Sabaudia e Terracina in pochi anni diventò il luogo di vacanza dei romani, e disporre di un’azienda di agriturismo a soli dieci chilometri dal mare si rivelò un ottimo affare. Col tempo, mio padre ricominciò anche a produrre vino kosher, grazie a contatti con ebrei di Roma, e alla fine i rapporti della nostra azienda sono diventati internazionali”.

Adesso gran parte della gestione è passata al figlio Andrea, 47 anni, che è impegnato in un’ulteriore fase di sviluppo: “Per troppo tempo il Lazio è stato la cenerentola d’Italia dal punto di vista enologico. I nostri venivano considerati come vini da “fraschetta”, cioè da mescita economica, nonostante buoni terreni e alcuni vitigni validi. E tutti noi produttori ci accontentavamo di vendere i nostri vinelli a Roma e nei dintorni. Ma da un po’ di anni anche il Lazio, come già altre zone d’Italia, sta provando a lanciarsi come terra di vini di qualità, grazie a vitigni sia locali sia internazionali. È un processo lento, richiede anni, siamo partiti molto dopo la Toscana o il Piemonte, ma poco alla volta stiamo migliorando la nomea dei nostri vini, associata a prezzi che sono ancora bassi”.

Una selezione di bottiglie prodotte

Le due denominazioni più importanti della Cantina Sant’Andrea sono la Doc Circeo e la Doc Terracina. La prima viene da terreni sabbiosi, prossimi al mare e adatti a vitigni bianchi, principalmente Malvasia e Trebbiano, da cui nascono vini come il Dune e il Riflessi; qui si coltiva anche un Merlot che dà origine al Riflessi rosato e al più strutturato Incontro. Invece la denominazione Doc Terracina è tipica di terreni collinari, ricchi di argille rosse, dove il Moscato di Terracina genera l’Oppidum (secco), il Templum (dolce) e il Capitolium (passito). Il vitigno Cesanese unito al Merlot genera il Sogno, rosso riserva di lungo invecchiamento, mentre l’Aleatico fa nascere bollicine rosé.

Gabriele Pandolfo in cantina

Fra i 105 ettari della Cantina Sant’Andrea ce ne sono 14 classificati come “vigneti eroici” dove l’uva è coltivata su rocce carsiche, a mano, senza mezzi meccanici, e si produce il vino Hum, Moscato di Terracina ad alta mineralità. L’intera produzione della Cantina si può degustare a Borgo Vodice nell’agriturismo “Seguire le botti”, che si chiama così perché le indicazioni lungo la strada sono date, appunto, da pezzi di botte. Tutto un po’ rustico e fatto in casa, ma con proiezione globale da Israele a New York. Rabbi Sebbah, ma lei beve vino? “Sempre, durante il Sabato”.

Cantina Sant’Andrea - Strada del Renibbio 1720 - Borgo Vodice, Terracina (Latina)

www.cantinasantandrea.it - info@cantinasantandrea.it