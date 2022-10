L'avvocato vignaiolo stupisce con la Barbera d'Asti Superiore

Emanuele Gambino, oggi trentanovenne, aveva già disegnato un futuro con la toga indosso. Ma, appena superato l’esame di Stato come avvocato, il richiamo di quei vigneti che la famiglia coltiva da generazioni lo ha portato a cambiare strada.

Emanuele Gambino tra i vigneti

Tuttavia non gli bastava la semplice attività di coltivatore e di conferitore di uve, per cui cinque anni fa, ecco l’acquisizione di un’azienda agricola a Costigliole d’Asti, una delle patrie della Barbera d’Asti. Qui, Emanuele ha provveduto all’estirpazione dei vigneti preesistenti, piantando nuove barbatelle coltivate in regime biologico: varietà autoctone – barbera, grignolino – e internazionali – sauvignon, merlot, pinot nero. Accanto a questi otto ettari vitati, successivamente ne ha acquistati cinque a Santo Stefano Belbo, dove invece sono a dimora nebbiolo e moscato d’Asti.

Le botti

Un grande sforzo dunque, che, in questa breve finestra temporale, ha registrato anche la costruzione di una nuova cantina e, in dirittura d’arrivo, un magnifico Wine Relais dotato di una decina di camere, Spa e piscina con vista sulla Valle Tanaro.

Le anfore

Emanuele ha poi formato attorno a sé un team efficiente “under 50”, dove spicca l’enologo Claudio Dacasto.

Il Mo Frem

Ora, fra i prodotti che abbiamo conosciuto insieme a tanti altri a Golosaria Monferrato (questa cantina è stata la curiosità più gettonata), ecco il Vino Bianco “Mo’ Frem” 2020, una raccolta leggermente tardiva di uve moscato che rivela un ampio potenziale di invecchiamento. Affinato con fermentazione in acciaio e sei mesi di affinamento in anfore di terracotta, ha colore che tende all’oro, con note di pesca, erbe aromatiche, origano, mentre in bocca ha una freschezza talmente persistente che fa sparire la nota amara in chiusura, dove avverti acidità e sapidità. La vendemmia 2021 è stata invece vinificata solo in acciaio con un sistema che modula il profilo aromatico (ma l’orientamento di Emanuele è quello di tornare all’anfora): ha note aromatiche di glicine e fiori di arancio, è molto elegante, con sottofondo di speziatura, ma un finale amarognolo classico, per le vinificazioni secche.

Il Piemonte Sauvignon

Tra i bianchi, spicca (è il caso di dirlo) il Piemonte Sauvignon 2021, vinificato in acciaio con riposo finale in bottiglia per circa 10/12 mesi. Ha colore paglierino classico intenso e, secondo la caratteristica (perché ormai di questo si deve parlare) di un classico Sauvignon astigiano, ecco emergere le erbe aromatiche, inclinazione tipica del territorio; in bocca è quasi salino, amaricante sul finale, con coda aromatica e bella mineralità.

La Barbera d'Asti

A seguire, la Barbera d’Asti 2020, vinificata in acciaio e in botte grande per circa un mese. Rivela giusta acidità e morbidezza, naso fresco di amarena; in bocca ha equilibrio e profondità. Iconica, ben fatta.

La Barbera d'Asti Superiore

Tuttavia il campione sarà la Barbera d’Asti Superiore 2020 – da questa vendemmia diventa “Nizza” – che ha un’acidità che spinge al naso note di viola e incenso; in bocca è piena con un’acidità maestosa che non inficia il suo equilibrato rotondo. È ottenuta da un vigneto di quasi mezzo secolo di vita sulle colline di Nizza Monferrato, magnificamente esposto al sole; sta un anno in botte grande di rovere francese. Ed è un gran bel bicchiere!

Il Merlot

Infine, “L’Insolito” ovvero un Piemonte Merlot 2020, ricavato da una vigna preesistente di soli sette filari delle omonime uve, che affina un anno in tonneaux di rovere austriaco. Al naso frutta, cioccolato e una bella carezza tannica.

Detto questo, io dico, senza riserve: segnatevi questo nome, perché in breve tempo diventerà qualcuno.

Emanuele Gambino

Costigliole d’Asti (At)

Strada San Martino, 3

Tel. 3349756577

Una bottiglia di Vino Bianco “Mo’ Frem” 2020: euro 20