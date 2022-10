Ecco i vini per accompagnare un menù a tutto comfort food

Il menù di questa settimana rende omaggio alla stagione autunnale e ai suoi sapori. Nel ricchissimo ricettario italiano, i piatti che oggi vengono definiti "comfort food" non mancano. Tra le proposte adatte a questa stagione possia­mo attingere a piene mani, divertendoci a creare abbinamenti con vini di mag­giore corpo e "calore" rispet­to a quelli più sbarazzini da prediligere in estate.

Il tortino di funghi e patate di Lara De Luna 17 Ottobre 2022 di Lara De Luna

Cominciamo subito con un antipasto a tutto sapore come il tortino di funghi e pata­te. Si tratta di una pre­parazione molto versatile, la cui intensità dipende dalla scelta del fungo: maggiore con i porcini ad esempio, più delicata con gli champignon. Per azzeccare l'abbinamento ideale, tocca fare i conti con le spezie, in questo caso pepe nero e noce moscata, affidandoci alla morbidezza e per­sistenza garantite dallo Chardonnay del Collio pro­dotto dall'azienda Tiare. Ottima struttura, grande lunghezza e quadro aro­matico perfetto raggiunto grazie alla sosta in botti di media capacità.

Le tagliatelle al ragù bolognese di Eleonora Cozzella 18 Ottobre 2022 di Eleonora Cozzella

Passan­do ad un primo a dir poco goloso come le tagliatelle al ragù bolognese, ecco che scatta l'orgoglio italiano di fronte ad una delle ricette nostrane più famose e amate nel mondo. Un piatto che sa di festa e che richiede una lunga cottura e tanto lavoro. Per non spezza­re l'incanto della prima forchettata, guai a scegliere un vino deboluccio e privo di anima. Non sbagliate giocando la carta del Sangiovese, meglio se tosca­no come il Rosso di Montal­cino di Fattoria dei Barbi. Profumato, elegante, meno tannico rispetto al fratello maggiore - il Brunello -, la scelta giusta per creare un bell’equilibrio tra sorso e boccone.

Le polpette golose in sfoglia a cura di Lara De Luna 19 Ottobre 2022 a cura di Lara De Luna

Proseguendo con un secondo piatto come le polpette golose in sfoglia - a base di carne macinata di manzo e salsiccia, cotte in abbondante passata di pomodoro e ingabbiate nella sfoglia -, anche in questo caso la ricchezza di sapori non manca, e se volete cambiare regi­stro passando ad un vino "forte e sincero", un valido aiuto ci viene dalla verde Umbria. Quello che ci vuole, infatti, è un nettare corposo ma anche elegante, intenso e articolato come il Collepiano di Arnaldo Caprai. Sa­grantino in purezza, inten­samente fruttato e spe­ziato, affinato per 22 mesi in barrique.

L'insalata di cavolfiore, avocado e melagrana di Marina Palumbo 20 Ottobre 2022 di Marina Palumbo

Giungendo ad un contorno come l'insalata di cavolfiore, avocado e melagrana, ecco una portata coloratissima e fresca. La nota aci­dula conferita dal me­lograno e dai mirtilli è stemperata dalla dolcezza e grassezza di avocado e noci, il tutto perfettamente integrato con i sentori ve­getali del cavolfiore e degli spinaci. Possiamo concederci un abbina­mento fresco e disimpe­gnato abbassando il teno­re alcolico con una leggia­dra Schiava altoatesina come Sofi di Franz Haas. Maturazione in acciaio, medio corpo, naso concen­trato su frutti ancora croccanti e bocca non troppo complicata ma di gradevole beva.

I muffin alla zucca a cura di Lara De Luna 21 Ottobre 2022 a cura di Lara De Luna

Se - incredibil­mente - giunti sin qui vi è ancora rimasto uno spazietto e non volete rinuncia­re al dessert, tanto vale calarsi nell'atmosfera di Halloween e concedersi un profumato muffin alla zucca arricchito con mandorle tritate. Un "dolce non troppo dolce" dalle origi­ni anglosassoni, molto apprez­zato anche in Italia, da abbinare vittoriosamente ad un Cannellino di Frascati pro­dotto dall'azienda Fonta­na Candida. Blend di Malvasia puntinata, Malvasia di Candia e Trebbiano. Delicato miele di acacia al naso e sorso morbido, di moderata dolcezza.