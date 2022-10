"Signor Camillo", il primo whisky prodotto in Liguria

Il “Signor Camillo” sarà il primo whisky ligure e sarà rigorosamente un prodotto tipico. Camillo, come il nonno degli attuali registi del Mulino del Sassello 1830: «Perché noi mettiamo sempre la faccia e i nostri nomi sulle nostre idee», afferma con orgoglio Diego Assandri. Sarà il “Moonshine italiano dei monti liguri”, è nato solo da una decina di giorni e già ha conquistato appassionati e scopritori.

Sassello è un paese delle molte tradizioni, degli amaretti, delle feste antiche e dei riti religiosi: eppure è anche una fonte di ispirazione e innovazione. Forse perché ha una storia diversa, che si snoda attraverso i suoi profili sui monti liguri, ma a un passo dal mare: in un posto di boschi e foreste, dove il prodotto principale è tipico è il granturco, il mais. All’agrimulino lo macinano con una sapienza millenaria e da sempre ha sfamato famiglie e lavoratori. Il grano, fonte di vita: al mulino fabbricano il pane, la pasta, la polenta. Prodotti liguri, tenaci, legati al territorio, un territorio che non fa sconti. E che però trova l’energia potente del mare, della salsedine che imprime un sapore diverso, unico, un sapore ligure ai raccolti e ai prodotti ottenuti.

Al Sassello coltivano i cereali dorati, producono farine di pregio. Ma da oggi ottengono un ulteriore prezioso derivato: il “Moonshine”. D’accordo, è un whisky, ma se ci si pensa bene, non c’è nulla di più tipico. E Assandri ne è certo: «È un distillato ottenuto dai cereali dei campi sassellesi, bagnato dall’acqua di fonte, macinato dalla pietra naturale, ammostato e distillato in un antico mulino: con il tempo e nelle giuste botti diventerà un whisky, ma resterà sempre un prodotto della nostra terra».

Nasce oggi, ma ha radici nel passato. Come il pane, la polenta, fatto di montagna e di mare. Tutto a chilometro zero, tutto dove è sempre stato. Certo, anche al chiaro di luna che ispira questo distillato. Le radici, le tradizioni. Ma anche le regole. Per poterlo definire whisky dovrà invecchiare tre anni, allora potrà fregiarsi di questo richiamo mondiale del buon bere. Fino ad allora il “Signor Camillo” sarà il “Moonshine”, ma giù al Mulino hanno venduto le prime bottiglie, firmandone a mano l’etichetta. Come una volta. Quella di Sassello, oggi, è dunque e soprattutto una storia di cereali e artigianato, di territorio e di fiducia: nel passato (dove si trovano le vie della passione) e nel futuro (quando il “Signor Camillo” muoverà i suoi passi invecchiato e a quel punto sublime).

Il Mulino di Sassello 1830 ha fatto la sua mossa, credendo in sé stesso e nei suoi valori. La Liguria ha il suo whisky.