Novak Djokovic, campione del vino con Syrah e Chardonnay

«Novak Djokovic» oltre che del fuoriclasse del tennis mondiale è stato il nome di un aereo della Air Serbia, e più recentemente ha battezzato un raro coleottero della famiglia dei Carabidi (Duvalius djokovici). Ora compare anche nella denominazione di due vini: lo Chardonnay Djokovic e il Syrah Djokovic, entrambi prodotti nei sei acri di vigneti di famiglia posizionati «in una delle zone più belle della Serbia - come scrive la rivista di settore Vino & Fino - un terreno ricco di minerali, marna e limone».

L'ex numero 1 del mondo a 35 anni è ancora fortissimo sul campo da tennis, e sarà protagonista delle prossime Atp Finals di novembre a Torino. Da tempo però ha deciso di differenziare i suoi interessi e il vino rientra nel progetto. Non una scelta strana, per la famiglia Djokovic, se pensiamo i suoi genitori sono stati ristoratori - possedevano un ristorante pizzeria a Kapaonic, sulle montagne vicino Belgrado - e che Novak stesso possiede alcuni ristoranti. Il campione serbo è però famoso anche per il suo regime alimentare estremamente salutista, quindi lo zio Goran, responsabile della vineria, ha tenuto a precisare che il nipote ha partecipato al lancio avvenuto al Wine & Pleasure wine store «come membro della nostra famiglia». Non per incoraggiare il consumo di prodotti alcolici, ma perché «Novak è interessato a tutto e vuole promuovere la Serbia».

Secondo «Vino & Fino», lo Chardonnay Djokovic 2020 «è un vino con aromi di frutta matura, melone, pera e mango. Le note tropicali si avvertono nel finale, insieme alla succosità della frutta matura e del limone cotto. Ci sono anche toni cremosi di burro, come l'aroma della crosta di pane». Il Syrah invece «è in linea con lo stile tipico dei prodotti provenienti della patria del vitigno, la Valle del Rodano. L'aroma è carnoso, rivela frutta nera e pietra bagnata, con alcuni toni floreali, spezie e legno ben integrato che si riconosce nelle note affumicate. Moderatamente pieno, con tannini vellutati, carnosi e persistenti, leggermente speziati e minerali». Dai tre acri coltivati a uva bianca e i tre a uva nera, usciranno 8.500 bottiglie ogni anno, a un prezzo destinato ad una élite di consumatori e collezionisti: si parla di 1000 sterline la bottiglia, poco meno di 1500 euro. Djokovic non è il primo tennista appassionato di vino: l'ex numero 1 Thomas Muster in passato ha prodotto una sa etichetta dal nome «Tom's Wine».