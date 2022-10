Regione per regione, ecco le migliori trattorie d'Italia scelte da Slow Food

È necessario "soffermarsi sul valore dell’accoglienza, che vuol dire garantire al vostro cliente un atteggiamento di benevolenza. Penso che questo gioco di sentimenti e di sensazioni debba essere il più sincero possibile". E' stata presentata con queste parole, videoregistrate, di Carlin Petrini, l'edizione 2023 delle Osterie d'Italia di Slow Food Editore. Una pubblicazione importante, ancor di più nei giorni in cui si parla di identità alimentare e necessità di salvaguardare le comunità agricole.

Una fotografia, quella di questo particolare segmento ristorativo, che risulta particolarmente positiva, a partire dal numero di nuovi ingressi, che si conferma decisamente alto. Sono 139, infatti, le novità rispetto allo scorso anno, quasi tutti "locali aperti di recente e, soprattutto, da giovani cuochi e cuoche, imprenditori e imprenditrici che, tra i tanti modelli offerti dalla ristorazione contemporanea, hanno scelto di calzare proprio quello dell’osteria" come hanno commentato Francesca Mastrovito ed Eugenio Signoroni, curatori della guida. Nel gruppo delle giovani novità, tanti sono i professionisti che dopo esperienze al di là delle alpi e in segmenti spesso di alta cucina, hanno deciso di tornare a un racconto del proprio territorio in una chiave più concreta e tradizionale. Fenomeno, questo, che "si attesta nelle grandi città che attingono alle ricette, gli ingredienti e le idee della cucina di mercato, così come in provincia, anche in zone remote e non facilmente accessibili che valgono ben il viaggio grazie alle osterie che si fanno a tutti gli effetti meta d’interesse".

Tra le novità di quest'anno, accanto alla Chiocciole e alla Bottiglia (riguardante le carte dei vini), arriva anche il bollino del Bere Bene, dedicato a tutte quelle osterie con una valida proposta di bevande - che non siano vino - alcoliche e non alcoliche, a partire dalle birre e arrivando ai centrifugati, passando per distillati e cocktail. A ricevere la Chiocciola nella trentatreesima edizione della guida sono 270 osterie, mentre ad aggiudicarsi la Bottiglia e il Bere Bene sono rispettivamente in 450 e 126 locali. La regione con il maggior numero di Chiocciole è la Toscana (27), seguita dal Piemonte (26) e dalla Campania (25). Ai simboli storici e all'ultima novità, vengono affiancati da quest'anno il simbolo del pane (assegnato ai locali con una buona selezioni di prodotti da forno) e quello dell'olio. A completare questo racconto così particolareggiato, ci pensano gli inserti regionali, dedicati di volta in volta alle particolarità di una determinata zona geografica, come le pizzerie in Campania o le piadine in Emilia-Romagna.

Le Chiocciole 2023

Piemonte

Osteria dell’Arco ‘L Bunet – New Entry Battaglino Boccondivino Fuorimano – New Entry Reis Cibo Libero di Montagna – New Entry Il Moro Cacciatori Madonna della Neve La Torre Locanda dell’Arco La Speranza Locanda Fontanazza – New Entry Lou Pitavin Repubblica di Perno Cantina dei Cacciatori Corona di Ferro Osteria della Pace Del Belbo da Bardon La Coccinella Impero Antiche Sere Consorzio Osteria dell’Unione – New Entry Locanda del Falco

Liguria

Cian de Bià Mse Tutta Il Castagneto A Viassa Raieü Ligagin Baccicin du Caru La Brinca U Giancu

Lombardia

Visconti Le Frise La Madia Locanda degli Artisti Hostaria Viola Tamì – New Entry Da Sapì Antica Trattoria Piè del Dos Caffè la Crepa Al Resù Trattoria del Nuovo Macello – New Entry Trippa Prato Gaio Guallina Trattoria dell’Alba Osteria del Miglio 2.10 Polisena l’Altro Agriturismo - New Entry Lago Scuro Lamarta

Trentino Alto Adige

Maso Santa Romina Osteria della Locanda Fiore Locanda delle Tre Chiavi Boivin Lusernarhof Osteria Storica Morelli Nerina Rifugio Maranza Alto Adige Kürbishof Oberraut Alter Fausthof Pitzock Lerchner’s in Runggen – New Entry Lamm Mitterwirt Waldruhe Durnwald

Veneto

Laita La Contrada del Gusto Zamboni Alle Codole Pironetomosca La Muda di San Boldo – New Entry Dai Mazzeri Enoteca della Valpolicella Locanda Aurilia – New Entry Al Ponte Madonnetta Il Sogno Da Paeto Arcadia Locanda Solagna Al Forno Antica Trattoria al Bosco San Siro Da Doro Isetta Il Capriolino - New Entry Friuli Ai Cacciatori Borgo Poscolle Al Castello Rosenbar Ivana & Secondo Allo Storione – New Entry Devetak Da Alvise – New Entry Stella d’Oro

Emilia-Romagna

Osteria Bottega Trattoria di Via Serra La Lanterna di Diogene Campanini Locanda Mariella Laghi Badessa Da Faccini La Baita Entrà La Campanara Antica Locanda del Falco Antica Trattoria Cattivelli Osteria di Rubbiara Ostreria Pavesi Arrogant Pub – New Entry Osteria dei Frati Amerigo dal 1934 Trattoria del Borgo Il Cantacucco

Toscana

Nonno Cianco – New Entry Aiuole La Lina Il Tirabusciò Il Grillo è Buoncantore La Solita Zuppa Osteria del Teatro Da Burde Il Cibreo Trattoria Osteria dell’Enoteca – New Entry La Burlanda Mangiando Mangiando Oste Scuro Azzighe-Osteria a metà – New Entry Il Mecenate Da Roberto Taverna in Montisi Belvedere La Ciottolona – New Entry L’Oste Dispensa La Bottegaia – New Entry Caveau del Teatro La Tana degli Orsi Caciosteria dei Due Ponti Antico Ristoro Le Colombaie Agriosteria La Casa del Buono – New Entry Il Conte Matto Buonumore

Umbria

L’Acquario La Miniera di Galparino Tipico Osteria dei Sensi I Birbi Stella Il Capanno

Marche

Osteria del Castello Agra Mater Da Maria Gallo Rosso Ophis Da Rita Vino e Cibo

Lazio

Nu’ Trattoria Italiana dal 1960 Iotto Lo Stuzzichino Il Calice e la Stella – New Entry Trattoria del Cimino – New Entry Locanda del Ditirambo La Piazzetta del Sole ‘Na Fojetta – New Entry L’Oste della Bon’Ora Sora Maria e Arcangelo Osteria del Vicolo Fatato Da Armando al Pantheon Da Cesare Grappolo d’Oro Pennestri – New Entry Pro Loco D.O.L. SantoPalato – New Entry Il Casaletto

Abruzzo

PerVoglia Zenobi La Bilancia Borgo Spoltino – New Entry Sapori di Campagna Taverna de li Caldora Taverna 58 – New Entry Font’Artana Vecchia Marina La Corte Terra di Ea – New Entry Cibo Matto

Molise

La Grotta da Concetta

Puglia

Le Macare Antichi Sapori PerBacco Antica Osteria La Sciabica Casale Ferrovia Cibus ‘U Vulesce La Bottega dell’Allegria – New Entry La Cuccagna La Taverna del Duca Canneto Beach 2 Masseria Barbera L’Antica Locanda Peppe Zullo La Piazza Botteghe Antiche La Fossa del Grano La Locanda di Nonna Mena Taverna del Porto – New Entry Ristorante Lilith

Campania

La Pignata Valleverde Zi’ Pasqualina ‘A Luna Rossa Tre Sorelle Gli Scacchi Viva lo Re – New Entry Fontana Madonna La Pergola Fenesta Verde La Marchesella Il Focolare Lo Stuzzichino Antica Trattoria Di Pietro I Santi Da Donato Famiglia Principe 1968 Osteria del Gallo e della Volpe Perbacco Abraxas La Ripa La Locanda della Luna – New Entry ‘E Curti ‘O Romano La Piazzetta Il Cellaio di Don Gennaro

Basilicata

Gagliardi Al Becco della Civetta – New Entry Da Peppe

Calabria

Pecora Nera Il Tipico Calabrese Le Muraglie – New Entry La Taverna dei Briganti Il Ritrovo dei Picari La Collinetta Calabrialcubo La Tana del Ghiro Il Vecchio Castagno U Ricriju

Sicilia

Ginger People&Food – New Entry Terracotta Nangalarruni Mé Cumpari Turiddu – New Entry Le Macine – New Entry Oasi Osteria del Mare Casa & Putia – New Entry 4 Archi Andrea Lo Scrigno dei Sapori Trattoria del Gallo Buatta – New Entry Corona Trattoria Cucina e Vino – New Entry Da Luciana Fratelli Borrello Latteria Mamma Iabica Cantina Siciliana Caupona Taverna di Sicilia

Sardegna