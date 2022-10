Photo Gourmand: quando il cibo sposa l'alta moda

Da sempre il territorio piemontese di Langhe, Monferrato e Roero è un punto di riferimento per il turismo mondiale, proponendo un ventaglio di offerte incredibile: un connubio di arte, cultura ed enogastronomia immerso nella straordinaria cornice naturalistica delle sue colline. Proprio dalla collaborazione tra arte ed eccellenze culinarie è nato nel 2021 il progetto “Photo Gourmand”, realizzato dal giovane fotografo emergente Fabio Bonanno, che racconta il lavoro dei 18 chef del territorio inseriti nella Guida Michelin con almeno un macarons, con lo scopo di creare una comunicazione visiva di forte impatto emozionale e altissimo livello artistico: una rivoluzione per immagini per lanciare l’offerta del territorio al di là delle solite campagne promozionali.

Questo innovativo percorso artistico, strutturato dalla project manager Stefania Colombo e a cura di uno dei massimi esperti del settore e critico fotografico Denis Curti, è stato proposto su iniziativa dell’associazione culturale Qualitaly con l'idea di presentare un taglio moderno, di valenza artistica e da "copertina di Vogue" per l'alta cucina, in modo da offrire un nuovo e più pregevole strumento comunicativo per il territorio. Da questo lavoro ne è nata la mostra “Etoilès”, una raccolta sistematica di azioni e sguardi che legano indissolubilmente la visione creativa di un fotografo energico con il fascino culturale del buon cibo. Un’esposizione di oltre 90 immagini degli chef realizzate da Bonanno e selezionate tra quasi 2.000 scatti da Denis Curti, on air dal 20 ottobre al 1° novembre nello splendido scenario della Chiesa di San Domenico ad Alba. Le opere presentano momenti di “street photography” in presa diretta da tutte le cucine stellate di Langhe, Monferrato e Roero, inframezzate nel racconto dalla serenità dei panorami del territorio e dalla dolce ritmica della ricerca del tartufo. Inoltre 10 lunghi teli si sviluppano verticalmente dalla navata della chiesa, creando un’atmosfera stupefacente e spettacolare, proponendo, in gigantografia, i ritratti dei grandi chef paladini dell'alta ristorazione di LMR. La figura stessa dello chef è spesso circondata al tempo stesso da un alone di fascino e austerità, la cui aura di successo ne disegna una sorta di armatura invalicabile. Bonanno, invece, nella sua indagine fotografica degna della penna dello scrittore catalano Manuel Vázquez Montalbán, riesce a tradurre in fotogrammi la grande ricerca di questi personaggi, instaurando con loro una connessione quasi intima, con l’obiettivo di scardinare le regole dell’iconografia del ritratto standard. Tutto per trasmettere un’idea di passione, concentrazione e dedizione, scardinando l’armatura dello chef per restituire una visione globale e non standardizzata dell’uomo.

Ognuno di loro, infatti, si mostra per quello che è, senza finzioni, in posa ma senza forzature: c’è chi impugna coltelli come bacchette da direttore d’orchestra e chi è intento a disegnare nuovi orizzonti da assaggiare. Una fotografia sovversiva, che rifiuta l’ausilio di sfondi artificiali e luci da studio per rompere i cliché impersonali della food photography tradizionale. Le sue immagini vengono scattate “di pancia” e sono capaci di generare un’estetica dal sapore giacomelliano per i loro contrasti e per l’uso sapiente del bianco e nero, impreziosite da citazioni e sfumature ispirate dallo sguardo di William Klein, pensate per fondere la visione artistica e creativa di Bonanno con una profonda e minuziosa ricerca territoriale. Nell’ultimo giorno di mostra, il 1° novembre, verranno ospitati tutti i delegati presenti ad Alba per gli incontri delle Creative Cities UNESCO per mostrare ai rappresentanti delle varie città provenienti da tutto il mondo questo moderno stile di comunicazione visiva ad alto impatto emozionale legata alla gastronomia e alla ristorazione, presentando il territorio e la sua alta cucina con un taglio artistico completamente differente. Nei prossimi mesi e nel 2023, il progetto avvierà un cammino itinerante per l'Italia e l'Europa: a Milano a fine gennaio 2023 durante la settimana della moda, poi a Venezia per il prossimo Festival del Cinema, a Ischia e infine Parigi. Inoltre, nel corso del 2023, in contemporanea con le varie esposizioni, il progetto documenterà con il medesimo taglio fotografico anche le attività dei produttori di vino e delle locali eccellenze gastronomiche, con le immagini che diverranno una prestigiosa monografia artistica di grande caratura, distribuita a livello internazionale.