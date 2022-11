Vegan Day 2022, così l'alimentazione sta cambiando il mondo

La data scelta è quella in cui si ricordano i defunti: il World Vegan Day, che apre il mese vegano, è il giorno in cui, dal 1994, le diverse comunità green del pianeta piantano alberi e promuovono eventi per sensibilizzare il mondo a rinunciare a cibi di derivazione animale. È stata Louise Wallis, presidente della Vegan Society nel Regno Unito a indicare il primo di novembre in occasione dei 50 anni del movimento: risalirebbe infatti al 1944 il termine veganesimo e l’organizzazione dei vegani in un’associazione., ma nell’impossibilità di risalire a un giorno preciso, fissò in modo simbolico quello in cui si omaggiano morti e santi.

Il proselitismo è costantemente in crescita. L’obiettivo è escludere dall’alimentazione non solo carni e pesci ma anche tutti i prodotti che sfruttano il lavoro o la vita degli altri esseri viventi, quindi no al latte e no anche al miele. Ecco perché oltre a uno stile alimentare si sottolinea sempre la scelta di vita, che a leggere i dati Eurispes convince sempre più persone: il 9 per cento degli italiani è vegetariano o vegano (i vegani sono l’1,3 per cento).

Una minoranza, ma incredibilmente attiva, in grado di orientare il mercato e le scelte dell’industria alimentare: se sugli scaffali del supermercato è sempre più frequente trovare prodotti plant-based, anche il delivery rispecchia il trend: su Uber Eats gli ordinativi vegani sono cresciuti del 165% (con l'hamburger veg incoronato piatto più consegnato). Ma se i prodotti che imitano gli omologhi di carne hanno riscuotono successo, anche perché c’è molta curiosità intorno a loro, cresce il dibattito al riguardo.

Per esempio, la dottoressa Silvia Goggi, nutrizionista e autrice di libri come "La mia famiglia mangia green" e "È facile diventare un po’ più vegano - Fai del bene al pianeta cambiando la tua alimentazione", ritiene che “l’errore più frequente è quello di cercare di sostituire quello che si mangiava prima con le controparti vegetali processate. Ed ecco che si mette nel piatto il pollo vegetale preparato con la farina di piselli invece del pollo, il formaggio a base di olio di cocco invece di quello vaccino, il burger che imita il sapore della carne invece di quello a base di macinato: questo è di certo più rispettoso nei confronti degli animali e più sostenibile, ma non è un tipo di dieta vegetale che apporterà particolari benefici per la salute. Questi prodotti possono costituire delle piacevoli eccezioni, ma non devono diventare la regola e non sono affatto necessari per pianificare una dieta vegana”.

Consiglia piuttosto di ripensare la propria alimentazione partendo dalla base, ovvero dai gruppi alimentari vegetali, e capire come combinarli nel corso della giornata per ottenere tutti i nutrienti necessari al fabbisogno calorico giornaliero.

In questo è in linea con lo chef Pietro Leeman del Joya a Milano: “Dal lato alimentare – spiega – chi diventa vegetariano o vegano lo fa per nutrirsi in modo più sano. E per essere salutare il cibo (anche per gli onnivori) deve essere il più semplice, più naturale, e meno manipolato e artefatto possibile. E prodotti come quelli che sembrano carne hanno poco di naturale. D’altro canto – sottolinea - può essere utile alle persone a cui il gusto della carne manca o magari sono in fase di transizione per diventare vegani, per chi voglia semplicemente diminuire il consumo di carne, anche per questioni di sostenibilità ambientale”.

I ristoranti vegani, inoltre, sempre più diventano luoghi di soddisfazione gastronomica, non più percepiti come mense dai piatti punitivi. Basta una cena nel ristorante milanese Altatto per averne prova: gestito dalle tre socie, amiche, cuoche Cinzia De Lauri, Caterina Perazzi e Sara Nicolosi, il locale accende nuova luce sul concetto di alta cucina vegetale. Dai cappelletti ripieni di carote dolci ai fiori di zucca fritti non c’è traccia di espiazione verso il cibo. Saranno ospiti a Bologna nella due giorni di C’è Più Gusto, dedicata al mondo della gastronomia tra degustazioni, incontri, dibattiti e musica, dove le chef di Altatto spiegheranno come ottenere il massimo del gusto dai prodotti vegetali, perché goda il palato e sia felice lo spirito.

Non mancano i libri che aiutano nella transizione, come “Veg Bella e Buona - per un design della cucina vegetariana” di Angela Simonelli e “The Breakfast club – ricette per colazioni dolci e salate 100% vegetali” di Jurgita Rubikaite e Filippo Ronchi, solo per citarne alcuni tra i più recenti.

I motivi per abbracciare una dieta vegana si possono racchiudere in tre istanze. Oltre al fattore sostenibilità (produrre vegetali impatta sul pianeta meno che allevare animali da carne) e etico, in molti sottolineano l’aspetto salute, citando il recente studio pubblicato sulla rivista BMC Medicine, che fissa il massimo consumo di carne a settimana in cinque porzioni.



E, in un mondo in cui i termini che riguardano le scelte alimentari sono cosiddette “parole macedonia” provenienti dalla lingua inglese e mischiate con altre lingue, uno schema di Babaco Market, il delivery 100% made in Italy di frutta e verdura in prima linea contro lo spreco che si origina dal campo al mercato, aiuta a fare un po’ di chiarezza con un piccolo glossario: