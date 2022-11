Ecco i vini che giocano con l'autunno che avanza

Il menu di questa settimana riflette appieno l’andamento climatico attuale: pazzerello. Nel nostro caso, i cinque piatti giocano con temperature tiepide e con ingredienti che, solo in parte, ci ricordano che l’inverno è alle porte.

Il gazpacho con avocado e feta

Si comincia con un antipasto piacione come il gazpacho con avocado e feta. Fresco, anzi freschissimo, nutriente ed appetitoso, è lo starter modaiolo per eccellenza, tanto amato dai Millennials e dai giovanissimi esponenti della Generazione Zeta. Per andare a caccia del vino giusto, basta ricordare che questa è una ricetta in cui la componente acida è netta e scalpitante, solo in parte addomesticata dalla grassezza, soprattutto dell’avocado. Ottimo dunque un calice di Agathe, rosato da uve Molinara vinificato in anfora, prodotto dall’azienda veneta Corte Sant’Alda. Il classico vino che in molti definirebbero “buono, pulito e giusto”, mutuando la celebre frase - divenuta slogan - coniata dal fondatore di Slow Food Carlin Petrini.

La zuppa di orzo, zucca e verza

Come primo piatto, ad attenderci c’è il rassicurante abbraccio della zuppa di orzo, zucca e verza. Una portata salutare e corroborante, perfetta anche in una stagione calda come questa, a patto di servirla ad una temperatura non troppo elevata. Gli ortaggi impiegati sono caratterizzati da una discreta tendenza dolce, soprattutto la zucca, ed è proprio il suo colore caratteristico a suggerirci un riuscito abbinamento per concordanza cromatica con un pregiato orange wine come la Ribolla Gialla di Damijan Podversic. Cavallo di razza Made in Gorizia, regala un “sorso masticabile” agli aromi di frutta disidratata. Una delizia.

Polpi e calamari con patate e carciofi

Il menu prosegue con un secondo piatto dove, ancora una volta, abbiamo una zuppa però a base di polpi e calamari con patate e carciofi. Ecco che, se fin qui il gioco degli abbinamenti è stato relativamente semplice, adesso ci troviamo al cospetto di un ingrediente insidioso, la bestia nera di ogni sommelier. Stiamo parlando del carciofo e delle sue note vegetali ed amarognole. Fortunatamente, la dolcezza dei restanti ingredienti ci aiuta non poco, dunque possiamo tirare un sospiro di sollievo. Ad ogni buon conto, per andare sul sicuro meglio affidarci al più versatile dei vitigni internazionali, lo Chardonnay. Nel nostro caso, la scelta cade sul Bramìto della Sala prodotto in Umbria da Antinori. Complice una sosta in legno non eccessiva, ha proprio le caratteristiche gustolfattive ideali per creare equilibrio tra sorso e boccone.

La zucca in agrodolce

Andando avanti con un classico contorno come la zucca in agrodolce, rinfrescata da foglioline di menta, assecondiamo il tocco balsamico andando in Puglia alla ricerca del rosato perfetto. Il suo nome è Tramari di Cantine San Marzano, 100% Primitivo. Salmastro, sorso fresco e diretto, gradevolmente persistente.

Il semifreddo ai marroni e ricotta

Infine, scegliendo di concludere il pasto con un semifreddo ai marroni e ricotta, abbiamo un dolce non eccessivamente dolce. Possiamo osare un wine pairing pazzerello accompagnandolo con un prezioso calice di Angelorum, Recioto della Valpolicella Classico dell’azienda Masi. Da uve Corvina, Rondinella e Molinara, ha una buona concentrazione di frutto e non è troppo alcolico (14%vol). Provatelo anche da solo, a fine pasto, per una piccola pausa di meditazione.