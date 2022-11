Da Lavazza dieci milioni di caffé per gli appassionati del tennis

Dieci anni fa, dal manto erboso di Wimbledon, partiva il lungo viaggio di Lavazza nel mondo del tennis: partner di uno sport che ha raggiunto picchi di popolarità e che - oltre ai tradizionali Internazionali di Roma - ora ha trovato casa in Italia proprio da dove è partita, nel 1895, la storia dell'azienda produttrice di caffè, Torino.

Con le Nitto Atp Finals, Lavazza ha trovato la sua sublimazione, diventando uno degli sponsor principali della manifestazione (tecnicamente, Platinum sponsor), contribuendo al successo della stessa, raggiungendo un ragguardevole traguardo, che Marco Lavazza, vicepresidente Lavazza Group e membro del Comitato d'Onore di Nitto Atp Finals, rivendica con orgoglio: "Grazie al tennis siamo entrati in contatto con più di tre milioni di persone e servito agli appassionati di tennis un'esperienza di gusto straordinaria, servendo più di 10 milioni di caffè".

Espressoland, al Fan Village di Torino in occasione della Atp Finals

In questi giorni, a Torino, Lavazza è protagonista direttamente al Pala Alpitour, sede dell'evento, con una lounge e con uno spazio al Fan Village, adiacente al palazzetto dello sport, dove propone Espressoland, un’area ludica dove vivere un’esperienza immersiva per scoprire le regole di un vero espresso italiano. Il gioco, interattivo e dinamico, sfrutta la metafora del tennis per raccontare in 6 tappe le regole di un vero espresso italiano. Attraverso un percorso di intrattenimento e approfondimento Espressoland rivela in maniera interattiva i segreti per gustare un espresso perfetto a casa come al bar grazie al sistema Lavazza A Modo Mio e alla Barista Technology. E il fan numero 1 di Espressoland, Jannik Sinner, Ambassador Lavazza, con un racconto per immagini, mix di foto e video, invita i suoi fan a viverne l’esperienza.

Jannik Sinner a Espressoland

Ma anche la sede dell'azienda - la Nuvola Lavazza - è coinvolta nella settimana del grande tennis: all'insegna dell’impegno di Lavazza nel promuovere l’applicazione dei principi dell’economia circolare, l’azienda ha allestito alla Nuvola un vero campo da tennis prodotto con caffè destinato al macero e successivo recupero e riciclo del materiale utilizzato per l’allestimento del campo stesso, grazie alla collaborazione con Spazio Meta, start-up milanese che si propone di limitare gli sprechi incentivando il riciclo creativo, attraverso il recupero di scenografie e materiali utilizzati per la realizzazione di allestimenti temporanei. "Il campo da tennis in caffè di scarto - spiega l'azienda - sarà inoltre oggetto di un’iniziativa benefica da parte di Fondazione Lavazza in collaborazione con le Nitto ATP Finals e FIT a favore di Save the Children. I campioni che stanno partecipando alle Nitto Atp Finals hanno autografato ciascuno una porzione di campo e i lotti autografati saranno messi all’asta fino al 30 novembre sulla piattaforma di CharityStars. Il ricavato sarà destinato al progetto “Connessioni Digitali” di Save the Children e in particolare con un supporto in favore degli studenti delle scuole del quartiere Aurora di Torino, dove dal 2018 risiede la sede del Gruppo Lavazza.

Marco Lavazza, vicepresidente Lavazza Group

"Torino sta rispondendo bene a questo evento - dice ancora a Il Gusto Marco Lavazza - il torneo cresce così come il numero di spettatori provenienti anche dall'estero ed essendo un progetto quinquennale è piacevole assistere a questa continua crescita. Sono davvero soddisfatto dei passi avanti fatti".