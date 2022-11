La Sosta, una tappa obbligata nel cuore di Cremona

Un altro posto che vi scalderà il cuore, un altro di quei locali (pochi) dove non se la tirano, dove non vi fanno sentire a disagio come se vi facessero un favore a darvi da mangiare…(e ce ne sono, o se ce ne sono, anche a pochi passi da qui). Be’, innanzi tutto ricordatevi il peso, il valore, che questa città ha nella storia dell’arte e, anche, in quella della campagna.

La sala de "La Sosta"

Arte ed agricoltura, a cominciare dalle 3 T, anzi le 4 T: a turun, turazz, (pardon!) tetazz (torrone, Torrazzo, tett...) si è aggiunta la quarta T, quella di Tognazzi che oggi avrebbe 100 anni. E poi ci sono le chiese, i monumenti, le strade ed i vicoli che vi riempirà di gioia scoprire o riscoprire. E poi c’è l’agricoltura, ci sono gli allevamenti: la Prosus, a poca chilometri da qui, macella (pardon: trasforma) 2.500 maiali al giorno (!!!) e contribuisce a fare della Lombardia la capitale italiana dell’agricoltura, con il suo 40% del latte prodotto in Italia (il cui scarto va, appunto, a nutrire ed ingrassare i maialini).

La Culatta

Accanto alla grande industria della gola, le piccole realtà familiari come quelle dei Bettella, ai vertici della salumeria artigianale italiana.

Le tagliatelle al ragù

Ad un passo dal Duomo, a pochi metri dal magnifico austero imponente Torrazzo, nel cuore della patria di mostarda e torrone ecco questo locale mandato avanti da una stessa famiglia arrivata alla terza generazione.

Non conosco come nasca nell’insegna la parola “osteria”, forse è un retaggio del tempo antico, del momento storico della fondazione e di una sua probabile essenziale funzione iniziale: oggi La Sosta è un ristorante raccolto, magari essenziale nell’arredo ma di tono, insomma un signor ristorante dalla clientela multiforme: famigliole e turisti al mezzogiorno della domenica ma professionisti, manager, 4 amici al bar, la coppia…nel resto del servizio che, tra l’altro, pur senza fronzoli, è semplice ma corretto.

Il bollito misto

Il menu, i piatti, sono quelli che mi scaldano il cuore prima ancora dello stomaco. Per prima cosa è più ampio di altri posti in questo difficile momento economico: 7-10 piatti per ogni servizio in cui trovare un sufficiente spettro di preparazioni.

Il semifreddo al torrone

Nel dubbio ho cercato di prenderli tutti: la carne cruda di fassona di Razza Bovina Piemontese, la grandiosa culatta dei Bettella, le lumache “locali” (vengono dalla Lumacheria dell’Olmo, a Mariana Mantovana), le ghiotte tagliatelle al ragù, il piatto sontuoso del bollito misto (sabato e domenica). Tra i dolci fatti in casa, pesche ripiene e semifreddo al torrone. Pranzo medio completo con 65-75 euro (c’è il coperto e costa 3 euro, accidentaccio).

OSTERIA LA SOSTA

Cremona, via Sicardo 9

Tel.0372.456656 - Fax 0372.537757

info@osterialasosta.it - www.osterialasosta.it

Chiuso la domenica sera e tutto lunedì

VOTO ALLA CUCINA: 14.5/20

POSIZIONE 4 su 5

AMBIENTE 2 su 5

SERVIZIO 1 su 5

CANTINA 2 su 5