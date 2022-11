Le Marche a marchio Dop: tutti i calici migliori per brindare al futuro di Manuela Zennaro

(foto L. Morbidelli)

Dalle colline fino al mare, 472 aziende vitivinicole, vini e borghi da esplorare in un territorio ricco di sorprese, all'insegna del rispetto per l'ambiente. E i dati dei flussi turistici in crescita lo dimostrano