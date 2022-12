Gli 11 mercatini di Natale da scoprire in Europa

Caldarroste, dolci, salsicce arrostite, profumo di vin brulé caldo che aleggia nell’aria fredda e frizzante, luci fiabesche che illuminano il cielo scuro e neve che spolvera i tetti delle casette di legno. Tutto questo può significare solo una cosa: è Natale in Europa. E Natale in Europa significa una cosa: mercatini di Natale! Nelle settimane dell’Avvento piazze e vie si riempiono di casette addobbate che vendono decorazioni artigianali, cibi caldi e profumatissimo vin brulé.

I mercatini non sono tutti uguali, ovviamente, alcuni sono più interessanti degli altri e giustificano un viaggio anche da lontano. Ma cosa rende “speciale” un mercatino di Natale? Innanzitutto la cornice, dove si trova e come viene allestito. Poi l’originalità di quanto viene venduto sui suoi banchi: purtroppo abbonda la paccottiglia, anche se sempre di più gli organizzatori selezionano accuratamente i venditori. E poi quello che si può degustare, perché visitare un mercatino di Natale è sempre un’esperienza anche per il palato che permette di scoprire le tipicità del luogo.

Ecco 11 mercatini di Natale imperdibili nel 2022 in Europa, tra grandi, piccoli, storici e insoliti.

Ellmau (Austria)

Si chiama Bergadvent il mercatino a 1500 metri d’altezza sull’Hartkaiser, una delle montagne del Wilder Kaiser in Tirolo. Si raggiunge utilizzando una cabinovia a dieci posti e si cammina sulla neve lungo un percorso molto suggestivo illuminato da torce, tra stand organizzati per aree tematiche. Da assaggiare: la Gerstlsuppe, sostanziosa zuppa d’orzo. Venerdì e sabato fino al 17 dicembre.

Graz (Austria)

Tra i mercatini di Graz, capoluogo della Stiria, c’è l’Aufsteirernadventmarkt sullo Schlossberg, la collina nel centro città che si raggiunge con una funicolare: è sicuramente il più prezioso. Ha un’atmosfera intima, e ci sono 35 espositori che propongono oggetti d’artigianato e specialità regionali. Da assaggiare, in particolare, il Kletzenbrot, ovvero pan dolce con pere essiccate. Aperto nei fine settimana fino al 18 dicembre.

Vienna (Austria)

Le bancarelle del mercatino dello Spittelberg, un vivace villaggio all’interno della capitale austriaca, riempiono strade strette e cortili accanto a gallerie d’arte e caffè. Una diversa dall’altra, queste bancarelle offrono eclettici oggetti d’artigianato e gastronomia regionale e biologica, con numerose proposte anche vegane. Da assaggiare: i panini con carne di maiale al rafano. Aperto nei weekend e il lunedì fino al 23 dicembre.

Salisburgo (Austria)

La città di Mozart offre ogni anno diversi mercatini di Natale: quello al castello Hellbrunn, appena fuori dalla città, benché abbia solo vent’anni di storia ha l’atmosfera più affascinante e suggestiva. Gli espositori sono 60, oltre 700 alberi di Natale illuminati e le finestre del castello trasformate in un calendario dell’Avvento. Da assaggiare: le patate al cartoccio con panna acida. Questo mercatino è visitabile fino al 24 dicembre.

Strasburgo (Francia)

Il mercatino di Natale di questa città alsaziana è uno dei più pittoreschi dell’intera Francia, nonché uno dei più antichi. La parte in Place Broglie è quella dalla storia più lunga, in Place des Meuniers si trovano invece i prodotti alimentari più tipici, mentre in Place Kléber c’è un gigantesco albero di Natale. Da assaggiare: il pains d’épices (dolce con miele e numerose spezie). Aperto fino al 26 dicembre.

Bressanone (Italia)

Quasi 40 espositori nella suggestiva cornice di Piazza Duomo a Bressanone per un mercatino che punta sul fascino delle luci, oltre che su regionalità e sostenibilità. Numerosi eventi, compresi anche incontri di show cooking per imparare a preparare i piatti tradizionali altoatesini come per esempio i tirtln dolci e salati. Da assaggiare: lo strudel di mele, i krapfen e l’originale gin brulé. Fino al 6 gennaio.

Basilea (Svizzera)

Il mercatino che si svolge ogni anno in Barfüsserplatz e Münsterplatz, a Basilea, è uno dei più belli e più grandi della Svizzera. Circa 160 banchi di vendita dove acquistare decorazioni natalizie, oggetti d’artigianato e prelibatezze come ad esempio i biscotti all’anice prodotti con stampi con motivi che risalgono al XIV secolo. Da assaggiare: il robusto punch Feuerzangenbowle. Aperto fino al 23 dicembre.

Ratisbona (Germania)

Il mercatino di Natale (in questo caso con ingresso a pagamento) nel castello Thurn und Taxis è uno dei più suggestivi tra in Baviera. Artigiani lavorano in un’atmosfera magica tra torce e lanterne. Nessuna concessione alla paccottiglia natalizia. Si degustano solo specialità bavaresi. Da assaggiare: la “Altoberpfälzer Suppe im Brotleib” (zuppa nella pagnotta). Fino al 23 dicembre.

Lubecca (Germania)

Dal 1648 il principale mercatino di Natale nel centro della “regina della Lega Anseatica” attira visitatori da ogni dove. Attorno allo storico Municipio sono allestite circa duecento casette che vendono giocattoli, decorazioni e prodotti d’artigianato, senza alcuna concessione ai prodotti industriali. Da assaggiare: il marzapane, nelle sue infinite declinazioni. Questo mercatino è aperto e visitabile fino al 30 dicembre.

Dresda (Germania)

Lo Striezelmarkt di Dresda, arrivato quest’anno alla 588esima edizione, è il mercatino di Natale più antico della Germania e sicuramente uno dei più belli. Sulla Altmarkplatz, le bancarelle vendono ceramiche della Slesia, oggetti in legno e specialità come il tradizionale “Striezel”, ovvero lo stollen locale. Da assaggiare: l’Handbrot, un pane ripieno di formaggio caldo con prosciutto. Visitabile fino al 24 di dicembre.

Heidelberg (Germania)

Uno dei mercatini di Natale più romantici della Germania, grazie al maestoso castello che gli fa da sfondo e alla fiabesca foresta invernale sul Kornmarkt con cento abeti illuminati. Circa 140 bancarelle di vendita, oltre allo spettacolo della botte da vino alta 10 metri, dalla capacità di 120.000 litri. Da assaggiare: il vin brulè con vini della regione. Questo mercatino è visitabile fino al 22 dicembre.