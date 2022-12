All'Hassler nel cuore di Roma con chef Andrea Antonini: zero fronzoli, molto divertimento

Per trovare immediata soddisfazione basterebbe il panorama, la vista unica sulla Città Eterna stesa ai tuoi piedi. Basterebbe l’eleganza sottile degli arredi. Basterebbero la classe e la discrezione del servizio, che Marco Amato guida con sobrietà da oltre vent’anni. Basterebbe il sommelier Alessio Bricoli, attento ad ascoltarti prima di proporti una carta dei vini e degli Champagne mirabolante. Ci sarebbero già tutte le condizioni per apprestarsi ad una Signora Cena. Poi arriva il Cuoco e - con lui - un crescendo di fuochi d’artificio.



Andrea Antonini, un Marcantonio gentile, cuore e cadenza romana nel più bell’albergo del Centro Storico, l’Hassler, alla guida dell’Imàgo, là dove propone una cucina che non cade mai nella strizzata d’occhio all’ospite straniero ma al contrario riprende e rilancia mille dei tanti spunti offerti dalle nostre tavole. Può sorprendere, ma non spiazzare o mettere in difficoltà. Finalmente un’offerta di ‘fine dining’ tanto ambiziosa quanto intellegibile. No supercazzola e molto divertimento, appena si comincia. Lo stile si presenta minimalista e immediato appare il richiamo al ‘genius loci’: dal tagliere di salumi formaggi e crostini ridotti a bocconcini, al coloratissimo ‘alici di Cetara e puntarelle’, con un turbine di freschezza e acidità, placati da un brodo vegetale con estratto di funghi in infusione.



E se qualcuno, cieco davanti al Cupolone, si fosse distratto un attimo, ecco arrivare il richiamo all’ordine: ciabattina con porchetta, rosetta con mortadella e la formidabile accoppiata carciofo-animelle! Così sul tetto di Trinità di Monti si consolida il primato del cuoco trentunenne che partito come lavapiatti ha bruciato le tappe passando da due tavole romane (Giuda Ballerino con Andrea Fusco e Metamorfosi con Roy Caceres), due spagnole, con Quique da Costa prima e al Celler de Can Roca poi, fino alla palestra di Piazza Duomo, Alba.



Forse è qui, alla scuola di Enrico Crippa, che Antonini ha coltivato la vena vegetale che percorre il menù laicamente, senza eccessi e senza nulla togliere a carne e pesce, come l’altro tratto costante è il giocare con gli ingredienti fingendo di mutarne l’identità per ottenere una allegra sorpresa: vale per il risotto alla milanese, finto dato che sotto mentite spoglie altro non è che un calamaro sminuzzato, e vale per le linguine – di patata – con salsa all’uovo e tartufo bianco. Si riaffaccia il Piemonte nel raviolo con fegato di coniglio e un consommé carico di cacao e nocciola, mentre la faraona alla diavola in quattro servizi non fa in tempo a posarsi sul piatto e subito vola via… messa in fuga da un imperiale carrello dei formaggi come da tempo non vedevamo. Molta capra, e molto profumo d’Italia, dalla Val d’Aosta alla Sicilia. Impossibile alzarsi senza assaggiare il soufflé al cioccolato, ricotta e pere. Impossibile non accompagnarlo con un dito di un vecchio blended Chivas, Royal Salute, appena 21 anni, alzando il tumbler alla salute di Roma e di questo giovane chef.