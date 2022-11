Viaggiando tra colline e sapori: il lato goloso dell'Umbria

Storia, arte e tesori della natura si mostrano in quel frammento di Umbria toccato dall'Autostrada del Sole. Orvieto, Fabro e Attigliano sono infatti le tre uscite della A1 nel Cuore verde d'Italia. Un carico di bellezze alle quali si aggiungono tipicità enogastronomiche e ristoranti imperdibili. A raccontare tutto questo è la Guida di Repubblica Autostrade Gourmet ed ecco alcuni dei consigli, tra quelli presenti in Guida, che "parlano umbro", un dialetto che muta ogni pochi chilometri, così come cambia velocemente l'aspetto del territorio attraversato, le sue tradizioni e la sua cucina.

Partiamo da Orvieto, qui è da visitare il pozzo di San Patrizio e la Orvieto underground, ma anche il Duomo e c'è l'imbarazzo della scelta su dove mangiare bene. Si segnala lo storico Duca di Orvieto, che propone piatti di cucina riprese da antiche ricette orvietane, l'elegante Invinum-Altarocca Wine Resort dello chef Giangiacomo Blesio e il Sette Consoli, che propone i ravioli di piccione e foie gras con cipolle fondenti. Appena una decina di chilometri più distanti due nomi che al solo pronunciarli fanno venire l'acquolina in bocca: Casa Vissani, lungo la strada che porta verso Todi, con una carta sempre nuova e sorprendente, e Trippini a Civitella di Baschi. Uscite autostradali prossime ad Orvieto sono Fabro, a nord, e Attigliano, a sud, altre due porte di ingresso ad un territorio di rara bellezza e generosità. A Fabro, piccolo centro rinomato per il tartufo, si segnala La Bettola del Buttero, con carne della zona cotta in un grande camino in pietra. Allungando un po' il viaggio e sconfinando nel Lazio merita una sosta lo stellato La Parolina della chef Iside De Cesare. Andando invece verso Città della Pieve troviamo il Bistrot del Duca, osteria chic dalla cucina eclettica. Se, stando in zona, ci si fa richiamare dal fascino medievale di Attigliano o della vicina Giove, borgo dell'imponente castello del 1191, ci si può fermare a pranzo o a cena Da Rosanna, dove si può trovare baccalà, trippa e coratella oppure dal Roscio, ad appena 100 metri dal casello, con il camino in sala per seguire in diretta la cottura delle carni locali: da provare le bruschette con lardo locale, salame d'oca e speck d'anatra.

Altarocca



Le uscite autostradali in Umbria non sono molte ma possono regalare, nel giro di pochi chilometri, emozioni autentiche. E poi, come scrive Marco Bocci nella sua bella testimonianza, la regione considera praticamente propri altri due "sbarchi" dell'Autostrada del Sole: a sud quello di Orte, in provincia di Viterbo ma sulla linea di confine tra le regioni; a nord quello del raccordo di Bettolle, che è già Valdichiana e quindi Toscana. Una perimetrazione geografica che non sempre coincide con le abitudini e la percezione dei viaggiatori e che regala, anche dal punto di vista gastronomico, una contaminazione di tradizioni culinarie che spesso stupiscono favorevolmente anche i più esperti gourmet, aprendo la strada, è proprio il caso di dirlo, a viaggi e scoperte non programmate.



