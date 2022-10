Tra enoteche e cocktail bar, 11 locali dove perdersi a Bologna

Città vitale al centro di un’enorme pianura percorsa da importanti vie di traffici e sede di una celebre università, Bologna ha dovuto sfamare e dissetare un’enorme quantità di persone fin dal Medioevo e ancora oggi non ha perso questo carattere aperto e ospitale.

"C'è più Gusto a Bologna": iniziamo il viaggio con l'assaggio dei tortellini "eretici"

Certo che delle osterie cantate da Guccini ne sono rimaste poche, vittime di una lenta trasformazione della città che ha portato nuovi modi di bere e un po’ di nostalgia per i bei tempi andati. Non significa però che non ci siano luoghi in cui ritrovarsi in compagnia davanti a un bicchiere, anzi probabilmente si sono moltiplicati, anche se non tutti hanno lo stesso fascino.

Il Bizarre

Molti dei vini tipici che scorrevano nelle osterie sono ancora in cima ancora in cima alle preferenze come il lambrusco frizzante e beverino che solletica la gola con le sue bollicine e “sgrassa” le pietanze più grevi, il disinvolto pignoletto dell’area collinare, fino al corposo Sangiovese, il re delle bacche nere. A Bologna c’è anche una discreta produzione di barbera, piuttosto diversa dalla più famosa piemontese, ancora più tagliente e acidula, che si sposa con i salumi della zona, poi ci sono i vitigni un po’ meno pop come il montuni e il trebbiano, veri baluardi di una tradizione contadina che hanno grandi potenzialità di crescita nel futuro.

Un cocktail dell'Emporio 1920

Non solo vino ovviamente, ma tanta birra, anche prodotta da alcuni interessanti brewery locali, e cocktail con vere e proprie eccellenze nel campo della miscelazione. D’altronde dalla città in cui si produce dalla popolarissima Vecchia Romagna fino ai rinomati distillati di Villa Zarri, non ci si poteva aspettare altro.

Fermento, ai confine del quartiere Bolognina

I posti dove bere bene non mancano, ma soprattutto non scarseggiano i bolognesi e i turisti che le movimentano. Intere zone si sono votate a dissetare la popolazione con zelo e diligenza, come la storica via del Pratello che il fine settimana è animata dal passaggio di migliaia di persone fino a notte fonda, o i mercati coperti riconvertiti alla movida serale e rappresentano una delle mete più frequentate. Qualche bella osteria è rimasta ferma nel tempo anche se non ci sono più gli osti scorbutici di una volta che smerciavano vino in quantità, ma tenevano apposta la coca cola fuori dal frigo e servivano solo l’acqua del sindaco. Dentro e fuori porta esistono luoghi caldi e di poche pretese dove assaporare la magia della Bologna di una volta, osterie veraci che fanno sempre più fatica a tenere il passo con le tendenze enogastronomiche, ma sono affascinanti proprio per questo.

Abbiamo raccolto una lista di 11 locali e zone della città che rappresentano il meglio dell’offerta bolognese dove andare a bere qualcosa da accompagnare con un buon salume emiliano, un crostino o un piatto caldo per un aperitivo sostanzioso o una cena senza pretese.

Enoteca Italiana

Via Marsala 2/b

Quest’anno compie 50 anni tondi questo storico locale che è un punto di riferimento per l’acquisto e la mescita del vino di qualità a Bologna. I due soci Claudio Cavallari e Marco Nannetti hanno tenuto le redini dell’enoteca negli ultimi anni e continuano instancabilmente a selezionare etichette da tutto il mondo con un occhio particolare al territorio. Qualche stuzzichino e affettati super selezionati assicurano uno degli aperitivi più gustosi di tutta la città.

Vineria Favalli

Via Santo Stefano 5

A pochi passi da una delle piazze più belle di Bologna -i bolognesi dicono del mondo e potrebbero non avere tutti i torti la Vineria Favalli vanta una larghissima scelta di vini da sorseggiare sotto uno dei portici

più affascinanti della città. Se capitate nei pressi delle due torri prendetevi un po’ di tempo per una visita in questa elegante enoteca e fatevi consigliare il vino perfetto per voi.

Enoteca Faccioli

Via Altabella 15/B

Una delle enoteche più antiche della città che confina con la torre Azzoguidi del XII secolo, una delle 22 torri superstiti in città che formavano la celebre selva turrita di Bologna. La predilezione, anzi l’amore, per i vini naturali, l’accurata scelta delle materie prime come salumi e formaggi per accompagnare l’aperitivo e il clima ospitale ne fanno un posto speciale dove rifugiarsi durante una passeggiata per le vie del centro storico.

Osteria del Sole

Vicolo Ranocchi 1/d

La più vecchia osteria di Bologne e tra le più antiche del mondo (la prima attestazione è del 1465) è in uno stretto vicolo del quadrilatero che un tempo era affollato dai venditori di ranocchi, come traspare dal nome della via. La particolarità di questa osteria, unica nel suo genere, è che serve solo vino o birra, ma gli avventori possono entrare con il proprio cibo da consumare al tavolo, di solito un cartoccino di salumi e formaggi acquistato nelle botteghe vicine.

Cocktail bar Emporio 1920

Via de' Poeti 2/e

Arredamento d’epoca e magnifici cocktail sono di casa in questo originale ed elegante cocktail bar che rievoca le atmosfere dei ruggenti anni ‘20. Francesco Trimigno, pluripremiato bartender riconosciuto per il suo gusto e la sua competenza in materia mixologica è a disposizione per farvi assaggiare i grandi classici tra i miscelati o le sue mirabolanti invenzioni. Non solo crostini in questo locale, ma veri e propri piatti della tradizione con un twist in più.

Cocktail bar Ruggine

Vicolo Alemagna 2C

I giovani patron di questo bel locale del centro sono diventati ormai un’istituzione a Bologna, una sorta di collettivo: “i ragazzi di Ruggine”, quasi un marchio di qualità per iniziative di grande successo. “Mille miglia”, “Hipnotize me”, “Fatti mandare dalla mamma” e “Cocco di mamma”, sono solo alcuni dei cocktail che vengono proposti nel loro locale, insieme alle birre marcate Ruggine e agli ottimi hamburger.

Cocktail bar Bizarre

Via Belvedere 4A

Via Belvedere si trova alle spalle del centralissimo Mercato delle Erbe che da qualche anno ha trovato una seconda vita con l’apertura serale. Ristoranti tradizionali, di pesce e un’ottima piadineria attirano i bolognesi all’interno degli spazi coperti, ma è su via Belvedere che si svolge la vera movida, soprattutto nei traboccanti dehors estivi. Non perdete l’occasione di visitare il Bizzare, un minuscolo locale che propone cocktail di altissima qualità.

Fermento

Via Luigi Serra 11C

Altro mercato coperto, questa volta fuori dalle mura, ai confini del quartiere Bolognina che sta offrendo sempre più spazi serali ai bolognesi. Qui si trovano diverse enoteche con proposte interessanti e un paio di piccoli locali in cui assaggiare piatti sempre nuovi e geniali. Se arrivate sul presto potete fare la spesa tra verdure, carni e formaggi delle piccole botteghe ancora aperte. A pochi passi c’è Fermento, un locale giovane e informale tutto da scoprire.

Celtic Pub

Via Caduti di Cefalonia 5C

Classico pub irlandese, con interni in legno, sgabelli al bancone e tavolini divisi da separé a cui i bolognesi sono particolarmente affezionati. Non è solo per la grande scelta di birre alla spina e altrettante in bottiglia, ma anche per il clima confortevole e sempre cordiale che si sceglie questa birreria. Negli anni a Bologna sono state aperte tante birrerie di razza,

ma questo storico locale rimane uno dei prediletti.

Birreria Zapzap

Via del Pratello 31

Via del Pratello è tale susseguirsi di ristoranti, birrerie, enoteche e pizzerie che a volte gli indigeni vanno “al pratello” per saltellare da un locale all’altro fino a mattina. Niente di pretenzioso, considerato che i più grandi frequentatori sono gli universitari, anche se alla fine della strada ci sono un paio di ristoranti di grande calibro. Proprio a metà non fatevi sfuggire l’assortimento di birre di Zapap senza dubbio tra le più interessanti della città.