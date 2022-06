Nel blu di Polignano, tra tavole festose che profumano di mare

Chissà se quel blu dipinto di blu che ha reso celebre Mimì Modugno non c’entri con la città natale, quella che gli ha dedicato il lungomare e un bronzo che spalanca le braccia verso le case e la gente. Polignano a Mare, provare per credere, è difatti dipinta di un paio di blu fra cielo e terra in grado di giocarsela tanto con i cieli d’Irlanda quanto col Blue Curaçao delle Antille Olandesi. Quello pugliese ne risulta tanto più intenso grazie al contrappunto con le casette bianche di calce abbarbicate sulla scogliera dove nei giorni di bonaccia i pochi, accorti (in quanto capaci di epiche levatacce al mattino) e fortunati bagnanti prendono posto in prima fila a Lama Monachile, l’ombelico intorno al quale sembra essere costruita la città. Quando a ruggire è la tempesta, invece, sgombera l’arenile e la natura ritorna prepotentemente a picchiare la falesia prendendo possesso della scena come Catherine del cuore di Heathcliff in Wuthering Heights.



Sole o bufera, Lama Monachile è il centro di gravità permanente intorno al quale tutto accade. Ci ritorneremo. Ma non prima di una tappa al vivace Museo Pino Pascali, dedicato all’artista dei Bachi da setola. Alla Chiesa Matrice duecentesca che, austera, domina la scena fra i gangli del borgo. E magari una puntata al Libro possibile, uno degli appuntamenti letterari più popolosi della scena culturale italiana, che ogni estate (inizio luglio, generalmente) intasa di autori, letture e lettori fino ai più remoti anfratti di Polignano (tanto che viene da chiedersi dove costoro si nascondano il resto dell’anno).

Chi sceglie altre stagioni invece può, quando gli pare, concedersi un pit stop rigenerante per anima, intelletto e core a Il libro possibile cafè (in piazza Caduti Via Fani), bere un calice di vino, sfogliare o acquistare un libro, ascoltare gli autori viva voce o semplicemente un tanto di musica selezionata con cura godendosi lo spettacolo della bougainvillea in fiore. Insomma un pieno di bellezza, mare e cultura, difficile da mandare giù a stomaco vuoto. Niente paura. Nessuno, in buona coscienza, può dire che Polignano sia avara di golosità, né che i polignanesi non siano disposti a dividere i segreti del loro buonumore coi viandanti di passaggio. A cominciare dal mattino.



Le giornate che iniziano sotto i migliori auspici sono quelle benedette dal risveglio col Caffè speciale, gustosissima bevanda iper energetica a base di Caffè, zucchero, scorza di limone, panna e amaretto la cui primogenitura è rivendicata fin dalle insegne dal Super mago del gelo (Piazza Garibaldi 22), già fu Mario Campanella, barista d’ingegno il cui nome vale come un monumento nazionale. Un caffè speciale a dirla tutta, ci sta bene a qualsiasi ora, anche dopo una colazione regale a base di tutta la rassegna possibile e impossibile di latticini, e formaggi, e frise, e salumi, e dolcezze, insomma di tutto quanto di buono, giusto e delizioso la Puglia produce gustato sulla terrazza vista ulivi secolari più mare del Borgobianco resort e spa (Contrada Casello Cavuzzi). Ovvero un buen retiro in piena campagna, lontano dal viavai del turismo di massa ma non troppo distante dalla città, con un surplus di cucina contemporanea ma di fattura schiettamente autoctona a firma dello chef Vito Giannuzzi.

Osteria di Chichibio

Le opzioni per il pranzo o la cena, in realtà, valgono un capitolo dedicato e rispondono a una pluralità di gusti, tasche, esigenze. Un ventaglio ampio quanto basta a soddisfare golosi da meditazione e frettolosi avventori in cerca di un boccone fra un bagno e l’altro. Il secondo non può essere il caso di chi opta per un pit stop Da Tuccino (Contrada Santa Caterina, 69/f), patriarca del crudo di mare alla pugliese elevato al rango di ghiottoneria di lusso: poche volte nella vita vi capiterà di sentire il mare in bocca come a questa tavola, dove la selezione del pescato è frutto di un patto decennale con i pescatori di Porto Cesareo che a Tuccino da sempre riservano il meglio in via assolutamente esclusiva.

La religione è la stessa che ispira L’Osteria di Chichibio (Largo Gelso, 6) dove i fratelli Vito e Giacomo Bianchi conoscono i segreti del mare ma anche quelli dell’ospitalità non meno del buon vino. Poco distante, Puro (Via S. Vito, 15/17) offre una versione di cucina marinara capace di unire due emisferi in una religione sola, quella del crudo in salsa nippo-pugliese. Insomma sushi sì, ma di altissimo rango e materie prime di eccezionale qualità. Non è poco, ma non è ancora tutto. Perché nello spettro di possibilità che Polignano offre c’è anche il paradiso per vegetariani, vegani, crudisti ovvero Mint – cucina fresca (Via S. Benedetto, 32), dove il pay-off sta per “di giornata” compreso il pesce apparecchiato alla maniera di Fabrizio Silini, ovvero con un occhio di riguardo al mondo vegetale.

Fra gli ultimi nati c’è Ruz – cucina confidenziale (Via Roma 75), formula mediterranea servita in un concept a metà strada fra ristorante (vedi lo spaghetto Cavalieri con zuppa di pesce) e tapas bar con tanto di buns (fatti in casa), piade e pane carasau, tributo d’amore alle origini sarde di uno dei patron. Chi invece proprio non intende rinunciare al panorama mozzafiato da manuale non può che scegliere fra Il covo dei saraceni (via Conversano 1) e Grotta palazzese (via Narciso 59), in quest’ultimo caso non prima d’avere lucidato la carta di credito.



A questo punto, sazi di tuffi, libagioni e pasti al sapore di iodio, non resta che ritagliarsi un angolo di dolcezza. E anche su questo fronte Polignano rules. Gli indirizzi che seguono fanno parte del lessico più intimo, familiare, della città. Si tratta di baretti d’antan dove le cose si fanno con mano pulita e cuore sincero, senza darsi il belletto per compiacere il turismo di massa. È consigliato prendere nota. La palma del miglior gelato alla nocciola va a quello di Vito De Nunzio, prestigiatore fra i pozzetti e le carapine del Bar Turismo (via Pompeo Sarnelli 7): è più facile che un ricco entri nel regno del cielo piuttosto che un semilavorato industriale attraversi quest’uscio.

Il Bar da Peppino (via Roma 88) è invece la dimora di una specialissima zuppa inglese. Istruzioni per l’uso: questa commovente zuppa inglese d’altri tempi vi sarà confezionata rigorosamente su un piatto di vetro, che va reso dunque abbiatene cura, come si faceva una volta quando non si sprecava niente e si riutilizzava tutto (vale per il contenitore e non per il contenuto che spazzolerete via nel tempo di un amen). A chiudere la rassegna non possono mancare la Torta gelato con spongato al caffè e la granita di gelsi de Il mago del gelato (Piazza Giuseppe Garibaldi).



Postille. Per smaltire il godimento delle vostre giornate polignanesi non basteranno nuotate Puglia-Grecia e ritorno. Meglio mettere in conto un ritorno a casa con qualche chilo in più, ma di pura felicità: è la Puglia, bellezza.