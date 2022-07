Tra castello e mare, il riposo dolce e gustoso di Fregene

Striscia di verde, ombra e profumo che si allunga sul litorale settentrionale di Roma, nel tratto di mare che tanti romani amano per fughe giornaliere e periodi di vacanza. Parliamo di Fregene la cui storia inizia con il porto etrusco sul fiume Arrone, passa per la colonia marina dell’antica Roma e si fonde con la vita del feudo di Maccarese, che nel XVII secolo approda nelle mani della famiglia Rospigliosi. A papa Clemente IX, ecclesiastico di questa nobile stirpe, si deve la realizzazione della pineta nel 1666. Il verde di cui si parlava, piantata come tentativo di prosciugare la palude e proteggere le coltivazioni dell’entroterra dai venti salmastri. L’imponenza degli alberi divenne tale che nel 1920 fu riconosciuta, con Decreto Regio, Monumento Nazionale. Bonifica del litorale e della tenuta di Maccarese, vicende alterne prima di arrivare al periodo di splendore per Fregene, quando intellettuali, attori e cineasti popolavano il lido. Ennio Flaiano fra i primissimi scopritori del Villaggio dei Pescatori, mentre Federico Fellini ambientò fra la pineta e la spiaggia scene cult di alcuni suoi capolavori, come Lo sceicco bianco.

L’offerta gastronomica che Fregene, ma anche Fiumicino (comune in cui ricade) e Maccarese, regalano ai villeggianti copre l’intera giornata e soddisfa ampie fasce di prezzo, dai ristoranti stellati a mirabili pizze, sia al taglio che tonda al piatto. Non sarebbe corretto scrivere dei ristoranti che affacciano su questo tratto di mare laziale senza parlare delle due stelle che brillano su Fiumicino: Pascucci al Porticciolo e Il Tino.



Fregene

Fregene e il suo Villaggio dei Pescatori non hanno perso il loro fascino, goduto dai romani nelle calde giornate estive come approdo alla spiaggia e luogo dove mangiare nel refrigerio della brezza o nella bellezza del tramonto, con i tanti stabilimenti attrezzati che offrono anche ristorazione.

La baia, Fregene

La Baia

Lido balneare attrezzato e regno di Benny Gili che da decenni si tiene al passo con la proposta culinaria a doppia velocità, anzi meglio dire tripla. Ristorante nella parte interna della spiaggia in cui il pesce diventa protagonista in tutti i piatti, dal centrofolo quando si pesca al tonno alla cacciatora, senza dimenticare il panino con burger di muggine e maionese alla colatura o la bruschetta con sarde e cipolle rosse caramellate, o ancora la carbonara di mare e gli spaghetti con le telline. Per chi non vuole perdere nemmeno un raggio di sole sulla battigia c’è il chiosco che offre ai bagnanti ristoro durante il giorno, con piatti più veloci ma sempre gustosi; dal tramonto lo stesso chiosco cambia veste e si dedica agli aperitivi e alla novità di questa estate. Dalla collaborazione con Amerina La Pizzetta, piccolo locale nel centro di Roma, vengono sfornate deliziose pizze al padellino direttamente in spiaggia, nel fine settimana anche per pranzo mentre nei giorni feriali solo alla sera. A La Baia restare attenzione alla carta dei vini che può riservare belle sorprese e alle proposte del giorno.

La Scialuppa

A pochi passi dal Villaggio dei Pescatori, toni del bianco e blu che già fanno sentire al mare se i piedi sulla sabbia e lo sguardo al bagnasciuga non bastassero. Fabio di Vilio in cucina seleziona ingredienti per qualità, a partire dal pesce locale e sempre fresco fino alle verdure di stagione. Si inizia dai crudi di mare o dagli antipasti caldi come la focaccia con ciauscolo di ricciola e stracchino che fa apprezzare l’estro dello chef senza mettere in secondo piano le materie prime; classici gli spaghetti con lupini locali, volendo anche con bottarga o più fantasioso il risotto alici, crema di mandorle e arancia bruciata, mentre per i secondi ci si affida al pescato del giorno senza che manchi la grigliata o il fritto di pesce. Casa Carmen



Casa Carmen

Sembrerebbe di trovarsi in Spagna, ma è sempre Fregene. Osteria di mare è il claim e non delude le aspettative, l’atmosfera iodata di vacanza si respira nei particolari, dagli arredi al menu; i sapori sono contaminati dai profumi iberici, dove ingredienti locali vengono declinati con ricordi, condimenti e tecniche che fanno pensare ai lidi delle Baleari. Ceviche di ricciola e ombrina con salmoriglio, camarones frito per le mazzancolle in panatura croccante o anchoas frito per le alici fritte e croccanti con cocco e salsa brava. Torna anche nei primi l’influenza dove i caratelli con baccalà si condiscono con pil pil o lo spiedo di calamari (brocheta de calamar) è servito con pomodori bbq.

Hand made

Il nome già dice tutto: fatto in casa. Tutto viene lavorato sul posto, a partire dagli impasti dei lievitati per finire ai dolci della pasticceria che conclude il pasto. Ma non è solo un delizioso bistrot, anche catering e menu da asporto con la possibilità di scegliere i piatti e completarne la cottura a casa all’evenienza. Però quando ci si accomoda qui l’acquolina viene dalle proposte come lo sciuè sciuè, tartare di gamberi locali con gazpacho di pomodori e fragole, acetosa e bun fritto o gli spaghettoni alla chitarra con vongole, ricci e anemoni. Ricordarsi nella golosità di lasciare uno spazio per i dolci che meritano attenzione, come il bignè craquelin al caffè con spuma al mascarpone e cardamomo, grattachecca al caffè e caramello. Controvento

Controvento

Guarda il mare da vicino chi siede a queste tavole e poggia i piedi sulla sabbia, si assaporano i gusti mediterranei di una cucina che attinge al mare e ai sapori della tradizione senza diventare scontati. Dalle alici marinate agli agrumi alla panzanella di mare, con il pescato del giorno affumicato, a un’ampia proposta di crudi che spazia fra tartare, carpacci e ceviche; gli immancabili spaghetti con le vongole e il particolare raviolo ricotta e limone con bottarga e salicornia. Frittura, griglia e pescato fresco dominano fra i secondi piatti. Ricordarsi di sbirciare i dolci che intrigano senza appesantire.

Fiumicino

Pascucci al Porticciolo, regno di Gianfranco il cui cognome non solo firma la cucina ma dà il nome al ristorante, la cui sala è affidata alla professionalità della moglie Vanessa Melis. La conoscenza e il senso di appartenenza per il territorio dello chef si riflettono nella scelta degli ingredienti che vengono sapientemente mescolati fra mare, dune e terra dando vita a piatti che dal mare traggono l’essenza. A poca distanza, in un cantiere navale, Lele Usai anima la cucina su due velocità: sopra Il Tino, stellato, e sotto il bistrot di mare 4112. Stesso mare, preparazioni diverse che riescono a dare vigore al menu del ristorante, fondato sulla valorizzazione del pescato, sulla maturazione delle carni dei pesci e su abbinamenti mai scontati, ma sempre pienamente godibili. Salumi di Mare - Osteria Orologio Ancora a Fiumicino, senza per ora il baluginìo di stelle, l’Osteria dell’Orologio è da consigliare. Lavoro certosino di Marco Claroni, al piano terra del palazzetto progettato da Valadier (Torre Clementina), che si ritrova nei piatti e nell’etica di riduzione degli scarti. Da questo nasce la sua produzione di salumi e stagionati di mare: speck, salsicce, lardo, bresaola fra gli altri, ma solo di mare. Imperdibile a tavola la degustazione di bottarga in varie stagionature.

Sancho Pizza

Non è solo pesce, e nemmeno solo aeroporto: Fiumicino riserva agli appassionati anche due sorprese di pizza. Sul molo del grazioso borgo, la pizzeria a taglio dei Sancho: impasto con farina di tipo 2, lunga lievitazione che dona leggerezza e condimenti che spaziano dai tradizionali all’estro, ma sempre garantendo la qualità degli ingredienti. Altra pizza e altra storia per Clementina, la pizzeria di Luca Pezzetta che omaggia il borgo di Fiumicino già dal nome. Romana sottile e scrocchiarella dai sapori curati negli ingredienti e accostamenti, tranci, quadrucci o spicchi in teglia con condimenti elaborati e fritti sorprendenti nella combinazione di sapori e nella croccantezza.

Maccarese

Come Fregene è frazione del comune di Fiumicino, lega la sua storia alla famiglia Rospigliosi, all’agricoltura e al Castello di san Giorgio. Le prime testimonianze si hanno dal 1254 con la nobile stirpe degli Alberteschi, normanni di origine e devoti al Santo e portatori della leggenda del drago che distruggeva campagne e raccolti, bestia stanata nell’attuale Malagrotta. Alterne vicende e passaggi di mano, hanno consegnato il Castello ai giorni nostri, incantevole borgo fortificato del litorale oggi nel gruppo Benetton, sede dell’Ecomuseo del Litorale romano.

Castello San Giorgio. Non solo vestigia di un passato da celebrare con le sue belle sale interne e il giardino fra palme e siepi, ma straordinario recupero degli spazi che furono di servizio adibiti a ristorazione. Osteria di Maccarese per unire gli ingredienti delle campagne circostanti con il mare vicino e i sapori genuini, Pika Pika che porta un angolo di Spagna con tapas e paella, prosciutti iberici importati direttamente dalla zona di Cuijuelo, chorizo, salsicion e lomo in degustazione sui taglieri, ma anche pinchos e tapas da accompagnare con cocktail e una curata carta dei vini che spazia fra Italia e Spagna. Firmata da Stefano Callegari la pizza di Maccarè che insieme ai soci e alla brigata porta la pizza tonda in questo lido insieme ai suoi fritti croccanti a asicutti. Non manca La Cantina del Castello dove scegliere fra le etichette cosa accompagnare alla cena o degustare per aperitivo.

Maccarè

Santa Lucia. Nato sui ricordi e sulle fondamenta del luogo che ospitava le manovalanza della bonifica, ricorda un piccolo borgo agricolo e attinge dal territorio gli ingredienti per la sua cucina. Zuppe, cacciagione e verdure di stagione, ricette dai profumi veneti che si mescolano alla tradizione romagnola, come un tempo fu per le braccia che giunsero a domare gli acquitrini. Non mancano sapori romani nel menu, che porta in tavola anche dolci fatti in casa; elegante e rustica allo stesso tempo l’ambientazione che si riflette anche nelle camere che possono ospitare alla brezza del mare ma in mezzo alla campagna.