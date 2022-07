Terra di Sirene, di musica e di meraviglioso cibo: benvenuti a Sorrento

Omero, già nel IX secolo a.C. l'aveva battezzata la terra delle sirene e la sua bellezza ha fatto sì che, negli anni, fosse scelta come set per tantissimi film di successo, da Il turco napoletano con Totò a Avanti – Cosa è successo tra mio padre e tua madre di Billy Wilder fino al Love is all you need con Pierce

Proprio il cinema ha contribuito a segnare in modo deciso il destino di una delle trattorie storiche della città che diede i natali a Torquato Tasso. Da Emilia dal 1947 è un punto di riferimento per chi vuole gustare una buona cucina di mare sul molo. Qui, nel 1954, cenarono anche Sofia Loren e Vittorio De Sica, protagonisti di "Pane amore e..." di Dino Risi, seguiti negli anni da Carla Fracci, Renzo Arbore, Mara Venier, Sergio Castellitto, Lina Sastri e molti altri. A conquistare i palati dei vip una cucina tradizionale e basata su ingredienti freschissimi. Intramontabili gli gnocchi alla sorrentina, ma da non perdere sono anche i ravioli alla caprese ripieni di ricotta, il fritto di paranza e le delizie al limone e al pistacchio. Tra limoni, fiordilatte e pesce, in tavola tutti i profumi e i sapori della costiera Sorrentina Stefano Petrella 26 Giugno 2018 Stefano Petrella Restando in tema di tradizione, L'Antica Trattoria accoglie i suoi ospiti dal 1930. Oggi in sala c'è Aldo Doria che ha ereditato la maestria di nonno Aldo Ioviero, diventando un punto di riferimento per chi storce il naso di fronte ai classici menù turistici. “I nostri piatti più richiesti? Tagliolini rigorosamente fatti in casa con salsa al limone e gamberi sgusciati o uno spaghetto cacio e pepe con brasato di manzo alla napoletana – racconta –. Quest'ultimo è molto particolare perché abbiamo voluto mescolare la tradizione campana con quella romana”. Ma per leccarsi i baffi ci sono anche i paccheri alla puttanesca di mare con rana pescatrice e briciole di pane tostato alle erbe. Del resto Aldo Doria non è un improvvisato: a soli ventiquattro anni, dopo aver girato tra Svizzera, Francia e Germania, è diventato primo maitre responsabile del Curzon Restaurant del Grand Hotel du Parc a Villars Sur Ollon. Da allora di strada ne ha macinata tanta, come la sua struttura, un tempo denominata La trattoria della scarola. Antica Trattoria

Ha soli dieci anni di vita, ma non per questo meno charme culinario Refood di Alessandro Savarese. Nelle sale colorate spuntano capitelli e volte in pietra di tufo che dialogano con un design contemporaneo interamente giocato sul vetro. “Grazie alla sapienza del nostro chef Maurizio Capozzi, in breve abbiamo conquistato il cuore di una clientela italiana e internazionale. La sua filosofia è creare una perfetta armonia tra gli ingredienti che compongono le sue ricette – dice Savarese –. Il nostro menù varia ogni sei mesi e stagionalità è la nostra parola d'ordine”. Il top? Il raviolo con cuore di caciotta e limoni di Sorrento, cotto nella bisque di gamberi rossi di Mazara del Vallo servita nel suo crudo. Ma non vanno sottovalutati neppure i paccheri di Gragnano Igp del pastificio Il Mulino, mantecati con funghi porcini e salsiccia e serviti su fuso di Provolone del Monaco e riduzione di Aglianico. La cantina, con oltre 400 etichette nazionali, è interamente scavata nel tufo e aspetta di aprirsi alla contaminazione con bottiglie provenienti dal resto d'Europa e del mondo”. Da Filippo

Per chi volesse gustare una cucina semplice ma gustosa, apprezzata dagli abitanti del luogo, l'indirizzo giusto è Da Filippo. Il titolare Vincenzo Maresca e la chef Maria Gargiulo hanno fatto dell'accoglienza la loro missione. Gli ampi spazi esterni e il verde che circonda la struttura, la rendono la meta ideale per famiglie con bambini. Qui è possibile trovare il classico risotto ai frutti di mare, gli spaghetti con le zucchine e naturalmente il pescato del giorno da preparare secondo la fantasia del momento, insieme ad alcune new entry come il risotto limone e asparagi o i fusilli con taratufi e fiori di zucca. Chi non ha orari e non sa scegliere se concedersi una colazione o un dopocena con una vista mozzafiato sul Golfo, deve recarsi a La Terrazza delle Sirene. La terrazza delle sirene Nato negli anni Sessanta, è attualmente gestito da Mario Parlato: “Praticamente non ci fermiamo mai – spiega –, e data la location siamo particolarmente amati dagli stranieri che vanno pazzi per i piatti della tradizione: gnocchi, ravioli, cannelloni, lasagne. Noi però cerchiamo di virare verso una cucina di mare e vanno forti i tagliolini al limone con gamberetti e crema di pistacchio, i paccheri con la puttanesca di tonno e tutti i crostacei”. La cantina predilige la Campania con una vasta offerta di Biancolella, Fiano, Falanghina, Aglianico.

Le linguine con lo scorfano marinato al limone, pesto di bottarga e pomodoro secco, sono invece il must de Il Buco, dove lo Giuseppe Aversa, in una atmosfera calda e accattivante, si diverte ad abbinare calici super selezionati a ravioli di zucca e porcini su cavolo nero e morbido di formaggio erborinato in sale coloratissime e avvolgenti. Obbligata una sosta alla gelateria Primavera che ha una scelta assolutamente fantasiosa di gelati a base di limone, dal classico cono che profuma di costiera a quello abbinato alla mandorla, fino al mix con gli agrumi grattugiati. Gli stranieri, racconta Ciccio Cafiero, prediligono gusti come sfogliatella, caprese e millefoglie: “Perché abbiamo scelto di trasformare alcuni grandi classici della pasticceria in fredde coppette che aiutano a rinfrescarsi durante l'estate”. Per chi invece non vuole andare oltre la tradizione, c'è la classica delizia al limone. E con i limoni seduce visitatori e non Limonoro, il tempio sacro per chi vuole gustare limoncelli e creme di limone. Un dopocena, ma anche il compagno ideale per un aperitivo in riva al mare.