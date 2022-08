I piaceri di Ischia, l'isola delle meraviglie che vince anche a tavola

Puntellata da boschi e giardini lussureggianti, Ischia è la più “verde” tra le isole del Golfo di Napoli. Una vera e propria oasi vulcanica resa popolare anche dai numerosi centri termali come la Sorgente di Nitrodi e i parchi termali Poseidon, Negombo e Cavascura, tanto per citarne alcuni. Le proprietà terapeutiche delle acque, note sin dall’antichità e dotate di certificazione ministeriale, rappresentano una tentazione irresistibile per i turisti di ogni età in cerca di benessere e relax. Ma la principale attrazione di Ischia è senza dubbio il mare cristallino: anche quanto a litorali, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dalla lunga spiaggia dei Maronti riscaldata da fumarole alla più frequentata spiaggia dei Pescatori, dalla raccolta e riparata Baia di San Montano alla rocciosa Punta Caruso, l’isola consente un ampio ventaglio di possibilità, da valutare secondo le condizioni del vento e del mare. Per immergervi nell’atmosfera ischitana, però, un tuffo nella Baia di Sorgeto a Forio dove la tiepida acqua termale incontra quella fresca del mare, vi farà dimenticare i 234 gradini necessari per raggiungerla. A seconda del tipo di vacanza prescelto - in famiglia, in coppia, con amici -, Ischia è in grado di soddisfare ogni esigenza. Tra le varie località, se i millennials non avranno dubbi scegliendo la vivace Ischia Porto per “fare nottata” tra bar e locali, le giovani coppie opteranno per i tramonti incantati di Sant’Angelo, mentre chi sogna una vacanza di raffinato relax amerà l’elegante atmosfera di Lacco Ameno e l’arioso lungomare.

Umberto a mare

Anche sotto il profilo gastronomico, l’isola non delude con una offerta ampia, variegata e soprattutto gustosa. Tra i mille locali perfetti per un aperitivo, la bella selezione di vini di Ondablu a Lacco Ameno, il modaiolo Tiratardi a Forio e lo “storico” Pirata a Sant’Angelo sono senza dubbio la scelta migliore per dare il via alla serata. Chi desidera procedere con una tranquilla pizza tra amici, meglio se con ingredienti a km zero, Dortas a Ischia Porto consente di spaziare dalla tradizionale Margherita alla succulenta Genovese (con ragù alla genovese, provola, cialde di Grana Padano Dop), mentre l’arieggiata terrazza de La Locanda di Vito a Forio è ideale per gli indecisi tra pizza e cucina.

Alberto

Per una cena informale “pieds dans l’eau” o quasi, Alberto sul lungomare Cristoforo Colombo propone un menu dove vince la freschezza delle materie prime - dai paccheri alla Alberto con scampi e pomodorini, al raffinato astice alla catalana - da gustare ascoltando il suono placido del mare. Più modaiolo il Gabbiano Beach lungo la spiaggia di Citara - dove è possibile prenotare il tavolo direttamente sulla sabbia -, ideale per una cena a base di crudi di pesce e bollicine al chiaro di luna. Infine il raffinato Gardenia Mare nella baia di Cartaromana, romantico e suggestivo con scenografico affaccio sul Castello Aragonese e una carta ben articolata giocata sui sapori della cucina mediterranea. Da non perdere la parmigiana di melanzane di nonna Giorgia dal ricettario della famiglia Brandi, ischitana Doc oggi alla seconda generazione.

Casa colonica

Il mare è protagonista anche dell’affaccio di numerosi ristoranti dell’isola ed è complice della riuscita di romantici tête - à - tête: a Forio, l’elegante Umberto a Mare e il suo consolidato menu (imperativo il risotto con sconcigli, fiori di zucca e yogurt di bufala) rappresentano una affermata e gustosa certezza, mentre studiando la carta di Saturnino a Ischia Porto troverete una cucina tradizionale che non disdegna spunti creativi e una bella selezione delle principali cantine ischitane tra cui segnaliamo Casa d’Ambra, Tommasone e Cenatiempo. La palma del ristorante rubacuori, però, va senza’altro al Giardino Eden : il locale affacciato sul mare è raggiungibile da Cartaromana con piccole imbarcazioni notturne che viaggiano sullo specchio d’acqua dove si riflettono le luci del castello Aragonese. Il preludio ideale di una serata ad elevato tasso di romanticismo, meglio se inforchettando le ottime fettuccelle con crudo di gambero rosso.

Jack all'Epomeo

Anche l’interno riserva gustose sorprese: da O’Pignattiello a Lacco Ameno nella elegante piazzetta Santa Restituta (il mare è a pochi passi, ma non si vede), comprenderete come un “semplice” polpo alla griglia con fagiolini e patate possa diventare un piatto gourmet. Il fitto boschetto che custodisce il ristorante Il Mirto dell’esclusivo Relais Botania, poco distante dalla Baia di San Montano, è il regno verde dello chef Tommaso Luongo che con mano abile trasforma gli ortaggi dell’orto e il pesce locale in ricette raffinate e di effetto. Più informale e bucolica è l’atmosfera che si respira nella coloratissima Casa Colonica 1930 al Negombo - cucina tradizionale ischitana, ortaggi particolarmente gustosi - che mantiene intatto il suo fascino e l’efficace proposta gastronomica nonostante la mancanza, da quest’anno, del “mattatore” Jack trasferitosi a Forio per aprire il nuovissimo Jack all’Epomeo. Per gustare al meglio la celebre ricetta del coniglio all’ischitana, ecco tre indirizzi da non perdere, ricordandovi che il piatto viene servito per almeno due persone. Amerete la semplicità della Taverna Verde da Morzariello a Serrara Fontana, sarete incantati dal tramonto panoramico “in technicolor” che è possibile ammirare dalla trattoria Il Focolare a Barano d’Ischia e vi divertirete a riconoscere qualche vip da Peppina Di Renato a Forio, a patto di ricordarvi di prenotare all’esterno.

Danì Maison

“Last but not least”, Ischia ha in serbo una coppia di ristoranti stellati che meritano una visita per coronare il vostro soggiorno gourmet. A Lacco Ameno, il lussuoso e storico hotel Regina Isabella è la “casa” del ristorante Indaco, una stella Michelin, piccola e raffinata oasi del gusto con vetrata sul mare e aperitivo servito a un passo dall’acqua, il tutto congegnato dallo chef Pasquale Palamaro che convince con una cucina ispirata alla sua passione per la pesca, immediatamente dichiarata a partire dall’entrée a base di salumi di mare. Per accomodarvi agli esclusivi tavoli del ristorante Danì Maison (2 stelle Michelin) e divertirvi al luna park del gusto di Nino Di Costanzo vi dovete immergere nella macchia mediterranea e salire di quota ma, come si dice, la tavola vale il viaggio e se siete in vena di festeggiare un evento importante stappando bottiglie serie senza troppo badare a spese, è il posto che fa per voi.