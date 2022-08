Cervia e Milano Marittima, il grande hub gastronomico della riviera romagnola

Separate solo da un piccolo canale, ma sempre più unite per quanto riguarda lo stile dell’accoglienza e dell’ospitalità: Cervia e Milano Marittima sono le mete di vacanze romagnole in contesti eleganti, familiari, rilassati e a contatto con la natura di pinete e belle spiagge. La sera si trasformano in accoglienti salotti all’aria aperta dove, uno dietro l’altro, tanto locali propongono differenti offerte sia per la ristorazione vera e propria che per i momenti conviviali come l’aperitivo o il dopocena. Ed è proprio su quel canale che si trovano le aperture più interessanti e le vecchie glorie.

Gli indirizzi



Sale Grosso

Ristorante aperto da circa vent’anni, propone cucina di pesce con una particolare passione per i crudi. Elegante ma alla mano, la cucina è precisa, il servizio è attento e questo mix di ingredienti ha reso negli anni il Sale Grosso un punto di riferimento stabile a Milano Marittima per trascorrere un’esperienza gastronomica di qualità.

Darsena del Sale

Novità dell’anno, locale polifunzionale che propone una cucina ricercata di pesce con qualche proposta di terra, si cena nella terrazza o nel pontile affacciato sul canale e sui vecchi magazzini del sale. Da vivere in ogni momento della giornata nello spazio “vie del gusto” dedicato ai prodotti di gastronomia e ai piatti veloci, oppure al bar per una colazione o un aperitivo.

La Darsena del sale

Osteria Bartolini Milano Marittima

Con due diverse proposte: l’elegante Terrazza Bartolini e la più informale Osteria del Gran Fritto, la famiglia Bartolini è un faro della ristorazione romagnola. Un vero e proprio punto di riferimento per la cucina di pesce e il lavoro di qualità. In particolare, l’Osteria del Gran Fritto propone invariato un menu con piatti che ormai sono entrati a pieno titolo nella tradizione gastronomica cervese: come proprio il fritto (per vagabondi e non).

Al Deserto

Una incrollabile certezza: trattoria di pesce davanti allo spettacolo delle saline di Cervia, con una cucina solida che fa affidamento su materie prime impeccabili. Tradizione romagnola e qualche spunto creativo, ma sempre nel solco della semplicità e della misura. Al Deserto

Bagno Harmony 68

Un vero e proprio stabilimento balneare consacrato ai vini non convenzionali e alla cucina (tra i pitti più amati ci sono i ravioli al vapore). Nel corso dell’anno all’Harmony si organizzano anche numerosi eventi, feste e degustazioni all’insegna dei prodotti di qualità e ricerca gastronomica.

Calupe 207

Mangiare con i piedi sulla sabbia e guardando il mare, al Calupe i piatti sono adatti al contesto della spiaggia – semplici, come da loro motto, ma ben fatti e originali. In particolare i primi e le paste, come esige la tradizione romagnola, sono protagonisti e appaganti. Una nuova apertura contemporanea e ben calata nella realtà cervese, che già si è fatta amare dal pubblico. Casa delle Aie

Casa delle Aie

Una istituzione che una volta nella vita (almeno) bisogna provare: anche solo per capirne i segreti. Da queste cucine escono ogni stagione migliaia di piatti di cappelletti al ragù, tagliatelle, piadine e pinzimoni. Lo stereotipo culinario della Romagna è servito in un casolare nella campagna tra Milano Marittima e Cervia dove si fanno file infinite per un tavolo (spesso in condivisione), ma dove tornare ogni anno.

Bejo Gintoneria

Una scelta molto accurata e numerosa (oltre 350) di gin provenienti da tutto il mondo e altrettanti cocktail per un locale dallo spirito vacanziero dove provare cocktail originali e andare a fondo nella cultura e nella conoscenza in particolare del gin. Aperto per aperitivi già dal tardo pomeriggio e dopo cena fino a notte inoltrata.