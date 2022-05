Eurovision da bere: i (nostri) migliori bar di Torino

Torino, città della musica oggi come da sempre è città del cinema. È la metamorfosi imposta, piacevolmente, alla città della Mole dall'arrivo dell'Eurovision Song Contest, on air a Torino dal 10 al 14 maggio 2022. Le finali dell'evento musicale più importante d'Europa, e tra i più seguiti al mondo grazie anche al tam tam social, porteranno nel capoluogo piemontese orde canterine di giovani - e non - che si preparano già a visitare, quando lontani dal palco, e assaggiare tutto ciò che di buono la città può offrire.