Hamburger, würstel, cialde salate: ecco i migliori street food di Torino

L'aria a Torino è elettrica. La primavera è finalmente arrivata e, nelle piazze, la musica risuona a ogni ora del giorno. È l'effetto Eurovision ad aver contagiato tutta la città, anche a tavola. Il contest internazionale è, infatti, un'ottima occasione per scoprire, ad esempio, che in Armenia si produce una pizza autoctona, che non è affatto una copia di quella italiana, o che i würstel de La Deutsche Vita valgono un assaggio.

Ma iniziamo a parlare dello street food nostrano: in Italia oltre il 50% della popolazione è appassionato di questa tradizione che affonda le radici addirittura nell'Antica Grecia. Oggi lo street food testimonia l'identità di un popolo ma anche la creatività e l'eccellenza gastronomica; è espressione di una realtà sempre più urbana che ha fatto di una necessità una moda.

Patria_panino Nikkei

Street food italiano a Torino

È da considerarsi street cibo di strada ciò che può essere mangiato in piedi o camminando. Anche se il pensiero va subito ai mercati asiatici e sudamericani, in Italia abbiamo una forte tradizione in merito, soprattutto al Sud. Negli ultimi anni sono aumentati i posti dove assaggiarlo anche a Torino e vi consigliamo i nostri preferiti.

Una nuova apertura che è un'istituzione palermitana è l'Antica Focacceria San Francesco (Via Principe Amedeo, 3). Tra le tante cose, qui si troveranno Schiticchio (una sorta di aperitivo a base delle più rinomate specialità dei cibi di strada palermitani), vastedda ca’ meusa (un piccolo panino ricoperto di sesamo con milza e polmone di vitello), panelle e arancinette al burro, al ragù siciliano ed alla Norma. Restando sempre in tema Sicilia, c'è il Chiosco Giammona (Piazza Benefica) dove trovare Seltz e arancini (declinati al maschile perché la famiglia è catanese). Per qualcosa di dolce, sempre dal sapore siciliano, bisogna andare alla gelateria Mondello (Piazza Emanuele Filiberto, 8), dove trovare anche cassate e cannoli.

C'è invece tutto il Piemonte nella Gofreria Piemontèisa (Via San Tommaso, 7). Qui si mangiano Gofri e Miasse, tipici della tradizione montana: si tratta di cialde salate cotte su piastre tradizionali che ne conferiscono il tipico aspetto e sapore. I golosi vegani, troveranno soddisfazione nei panini di Van Ver Burger (truck itinerante). I loro panini plant based sono ricchi di colore e sapore.

Gofreiria piemonteisa

Petronilla (Corso Verona 38E) propone la pocha (sacca di pane ripiena) e il risotto da passeggio. Zio Frank (Via San Paolo 3) per gli hamburger, che vengono auto-prodotti con carne di Fassona piemontese o di Chianina toscana, ma anche porchetta, che arriva settimanalmente direttamente da Ariccia, e polpo. Ancora panini, di tradizione napoletana, da Bell'e Buon (Via Catania, 9): qui si viene soprattutto per O’ Cuzzetiello, per cui non viene usato un pane qualunque, ma il pane cafone - dalla mollica morbida e ben alveolata - detto così poiché era il pane mangiato abitualmente dal popolo in contrapposizione alle baguette francesi, consumate dai nobili. Da Skassapanza (Piazza Cesare Augusto, 1 e Via P. Paoli, 54A) si può comporre il panino a proprio piacimento, a partire dal pane.

I super panini di Zio Frank

Concludiamo con la pizza, lo street food italiano per eccellenza. Quella di Taglio (Largo IV Marzo, 17C) è a lunga lievitazione con ingredienti di qualità; tra le più famose c'è la Sivigliana, con acciughe del Mar Cantabrico e limone Verdello siciliano. Ficini (Via Berthollet, 30) oltre a essere un'ottima panetteria, propone pizza al taglio leggera e saporita così come Il Forno dell'Angolo (Via Lurisia, 7) dove Luca Scarcella ogni giorno prepara teglie di pizza dai condimenti più svariati.

Street food internazionale

Il profumo del Gyros (lo spiedo verticale di carne che gira lento) ricorda vacanze sulle spiagge greche. A Torino ci sono più possibilità per assaggiarlo: Greek Food Lab (Via Berthollet, 6bis), Greek Passion (Corso Francia, 201) e Kalidea (Via Montebello, 6). Scegliete la versione che comprenda tutti i condimenti: non sarà leggera, ma buona certamente sì.

Da Casa Armenia (Via Napione, 33), invece, bisogna prendere Khachapuri e Lavash. La prima è una focaccia dalla forma allungata ripiena di formaggio e uova, il secondo è un pane senza lievito da arrotolare intorno a uno spiedino di carne.

Anche se un Inglese difficilmente lo farebbe, consiglio di prendere da asporto una Pie di Smith's British (Via Virle, 19), sedersi su una panchina e mangiarla con le mani, come se fosse un panino. Non sarà elegante, ma il gusto è assicurato. Per un würstel di qualità, condito in maniera classica con senape e crauti, bisogna rivolgersi a La Deutsche Vita (Via Stampatori, 10).

Le crêpes e le gallette bretoni (con grano saraceno) di Adonis (Via Belfiore, 48) e Chez Camille (Via Bogino, 4) riportano invece ai piccoli e tranquilli borghi francesi.

Per qualcosa di più esotico, bisogna andare da Patria (Via Berthollet, 33A): qui lo street food peruviano infonde il calore e il colore delle strade di Lima. È una nuovissima apertura e ha un menù tutto da provare, dal Ceviche al Butifarra (panino con carne stufata), Chicha Morada compresa.

Empanadas argentine

Rimanendo in Sudamerica, da Alpi Empanadas (Corso Peschiera, 198/b) si preparano esclusivamente quei piccoli e fragranti fagottini ripieni tipici argentini.

La Terrasanta (Via Monti, 11/bis/E) ha invece il profumo della Palestina. Da assaggiare i falafel e la focaccia con lo Za'atar, spezia dai tipici profumi mediterranei.

Falafel a LaTerrasanta

Take Away Street Food (Via San Francesco d'Assisi 1/C) ci porta in Cina con il Jangbing, una sorta di crêpes morbida fuori e croccante dentro, grazie a tante e sottili cialde che fanno parte della farcitura. C'è la versione con pollo (fritto) e quella con solo verdure.