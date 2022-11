Pollica, un laboratorio di possibilità dove le radici sono ponti per il futuro

«È un posto dove si sta bene, è un posto dove si respira, si comprende, si sperimenta lo stile di vita mediterraneo».

Per spiegare cosa sia Pollica oggi, prendo in prestito le parole a Potito, attivista quindicenne e climate shaper, uno dei tanti, tantissimi giovani – di diverse lingue, origine e sensibilità – che durante l’estate scelgono questo angolo del Cilento che accarezza occhi e anima per formarsi, informarsi, trasformarsi. Per trovarsi nel cuore del Mediterraneo e da lì lanciare connessioni, collaborazioni, suggestioni. Sì, Pollica oggi è un posto dove si sta bene. Perché è diventato un laboratorio di possibilità.



A Pollica si sta bene perché la retorica viene cancellata dalla quotidianità: l’accoglienza non è proclamata, ma è messa in atto nelle sue infinite declinazioni; la sostenibilità non è annunciata, ma è praticata con piccole e grandi azioni nel segno di una responsabilità gioiosa e condivisa; il cibo non è cultura da manuale ma è incontro, assaggio, apprendimento, cura. L’eredità di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” diventato tragicamente un simbolo dopo essere stato assassinato da chi osteggiava la sua strenua difesa del territorio dai traffici illeciti; un giovane sindaco, l’attuale Stefano Pisani, che su questa eredità non si è seduto ma – anzi – l’ha usata come stimolo e base da cui rilanciare visioni e prospettive; professionisti competenti che hanno creduto nel progetto e nella bellezza del posto e – soprattutto – una partecipazione diffusa, gentile e propositiva dei cittadini, che hanno scelto di diventare protagonisti del proprio destino (e lo capisci dai loro sguardi, dai saluti, dai buon giorno e buona sera).



Ecco quali sono le anime di un comune che pensa diverso. È in quest’armonico mix la genesi di Pollica, moderna e innovativa risposta alla rassegnazione, alla nostalgia, alla tradizione fine a se stessa: la testimonianza concreta e realizzabile che le radici sono imprevedibili ponti verso un futuro tutto da inventare.