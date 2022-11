Future Food Institute: "La Dieta Mediterranea va attuata con un'azione politica" di Valeria Robecco

Il dibattito all'Onu sulla Dieta Mediterranea

La presidente dell'associazione, Sara Roversi, racconta da New York come lo stile alimentare e culturale italiano sta conquistando il mondo: "È il nesso fra ambiente e convivio". La manager: "Ci stiamo battendo anche per portare l'orto nelle scuole"