Dal cuore della Puglia, così nasce la nuova linea 3 Grani

“Il molino e tutta la nostra attività di mugnai, derivano dall’esperienza agricola” esordisce Nicola De Vita, titolare del Molino che porta il nome della sua famiglia ed è partner di Coop nell’innovativa linea di pasta "3 Grani pregiati italiani" (marchio registrato Coop) per la produzione di semola.

Quello tra i De Vita e Coop è un incontro all’insegna della ricerca di una nuova tipologia di pasta di alta qualità e al tempo stesso di estremo rispetto nei confronti dell’ambiente, che porterà sugli scaffali una linea innovativa.

“Non siamo solo mugnai, siamo agricoltori-mugnai: mio padre Vincenzo, ottantottenne, è tuttora un agricoltore”, sottolinea parlamdo dell'impresa iniziata negli anni '80 per "trasformare il grano del nostro territorio, le spighe della famiglia e quello degli amici, gli agricoltori veri e propri”.

Visionari e precursori, i De Vita non hanno perso il dna agricolo “trasferendo problemi ed esigenze agricole nel passo successivo, la molitura”. Basti pensare che “trenta anni fa il miglior grano, a detta di tutti, non era quello italiano. Noi testardi abbiamo cercato di far capire ai clienti, e al mondo della pasta, che si poteva ottenere un’ottima semola dal grano prodotto nel nostro territorio”.

Visione tradotta in impegno tecnologico, minuziosità in campo e rispetto nel processo produttivo. “Abbiamo costruito un impianto che potesse lavorare il raccolto di piccoli lotti, evidenziando tutte le peculiarità che il grano riesce a dare, da campo a campo, da ogni azienda agricola, da agricoltore ad agricoltore”. Precursori della biodiversità, nel pensiero e nelle azioni: “Non tutti coltivano la stessa varietà. In base alla terra, all’agronomia applicata e alle condizioni dell’annata si ottengono prodotti che variano sostanzialmente. A noi mugnai il compito di cogliere i dettagli, omogeneizzarli e rendere una miscela che soddisfi il pastaio, dando alla pasta qualità uniche”.

Sono questi elementi di determinazione uniti alla grande qualità ed esperienza del Mulino De Vita, che hanno portato Coop a scegliere la loro azienda per la semola che dà vita a "3 Grani pregiati italiani" e a avviare una ricerca e una sperimentazione che si è protratta per più di un anno e che Coop ha saputo cogliere e seguire nel suo processo.

“La conoscenza di quanto avviene in campo ci ha permesso di costruire una filiera ad hoc, come quella dei 3 Grani - prosegue Nicola De Vita - Una filiera equa che dà il giusto reddito, avendo fissato un minimo garantito per dare ai contadini un reddito sicuro e garantito”. Equa anche sotto il profilo agronomico, flessibile nella coltivazione senza obbligo di seminare ogni anno la stessa varietà, ma di scegliere la migliore per l’annata.

Lui conosce le spighe per nome, le distingue come fossero amici. “La Antalis è ottimo produttore quantitativo, resistente alla ruggine (malattia diffusa nel frumento), ma meno proteica della Sfinge. Questa ha un ottimo colore ed elevato tasso proteico, è anche molto adattabile, mentre Maestà è spinta sulla proteina, ma pecca in quantità per ettaro”.

E qui che arriva la maestria: “Noi mugnai abbiamo il compito di selezionare qualità, caratteristiche e provenienza, così riusciamo a formulare questo blend unico. Queste varietà si combinano bene perché hanno caratteristiche complementari”. Dinamismo nella miscela, nella combinazione delle caratteristiche che permette alla semola di rendere la pasta di questa linea pregiata per contenuto di proteine, tenuta in cottura, sapori e profumi, colore vivo e brillante.

“Al molino abbiamo il lavoro di nove mesi nei campi, quasi un parto, non possiamo distruggere così tanto impegno” spiega con voce seria Nicola. “Il molino è nella nostra azienda agricola - a Casalvecchio di Puglia- in mezzo ai campi di famiglia”. Lontano da grandi arterie di comunicazione, in una vallata fra i Monti della Daunia e il Gargano, dove l’aria è sana perché “in lavorazione si usa l’aria per i trasporti, nelle tubazioni transita il 60% di aria e il 40% di prodotto. Finché il grano è protetto dalla cuticola non ha problemi, ma una volta aperto si generano profumi che, se l’aria con cui entra in contatto non è pulita, verrebbero danneggiati”.

Anche questo è rispetto, come in ogni passaggio di lavorazione che ha impegnato i De Vita in un costante miglioramento tecnologico: “Una grande implementazione tecnologica ci ha permesso di eliminare gran parte della crusca non in macinazione, ma prima”. Pulito da semi e corpi estranei, il grano viene nebulizzato con acqua, per portare l’umidità al 15-16%, dalla naturale 10-12%. Un riposo in silos per otto ore ne favorisce l’assorbimento consentendo la miglior separazione dei vari strati della cariosside: “È come un bocciolo di rosa con petali serrati, assorbendo acqua si aprono e si ammorbidiscono le fibre presenti nella crusca che va essere staccata, per decorticazione. Se avviene in una sola volta è molto incisiva, abrade il chicco di grano e genera calore. Noi lo facciamo su tre passaggi successivi, tre macchine che man mano eliminano strati successi in modo lento e delicato. Così non si surriscalda e non si perdono sostanze termolabili”.

“Abbiamo personalizzato le macchine con il nostro lavoro, in maniera tradizionale. I cilindri macinanti girano a massimo di 400/450 rpm, non 8/900. La macinazione lenta conserva tutti i valori, il colore e i profumi che il campo ha donato. Il grano viene usato quando il pastifico chiede la semola, una volta macinata è trasformata in pasta nell’arco di pochi giorni”. Non miscelano solo grani, ma la sapienza che sta nelle mani callose degli agricoltori, l’esperienza delle terre e il sapere accumulato negli anni. Valori e caratteristiche che, grazie anche al lavoro svolto alla fine del processo produttivo dal pastificio De Matteis in Campania, conferiscono alla pasta 3 Grani Coop caratteristiche uniche.