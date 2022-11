Pasta, prodotto antico e sempre nuovo, popolare ma anche protagonista dell’alta cucina

Un omaggio alle scene in cui Alberto Sordi ostentava con orgoglio il suo amore per la pasta: la doppia zuppiera di Amatriciana servita su ogni tavolo e firmata dallo chef Davide Scabin è stata la trovata geniale e ironica di una cena insolita che ha sovvertito i canoni, all'insegna di un piacere del gusto sopra le righe: golosissime e capienti ceramiche colme di spaghetti, guanciale di Amatrice e Pecorino, mantecatura (sic!) perfetta. Non è stato l'unico colpo di scena, a partire dalla speciale sala, allestita nell’ipercoop dentro il Centro Lame di Bologna, vernissage d'anteprima di C'è Più Gusto a Bologna. Davide Scabin

Una sorta di esaltazione delle contraddizioni: il luogo informale dove quotidianamente si fa la spesa, è diventato per una sera palcoscenico dell’alta cucina. Menu a tutta pasta, in quattro portate, di cui l'ultima, in versione dessert, con un felice naufragio nella crema di Parmigiano. Quattro i cuochi protagonisti: da Luciano Monosilio (autore della pasta mista alla marinara) a Caterina Ceraudo, che ha servito un conturbante spaghettone freddo con coulis di frutti di mare, fino alla già citata Amatriciana della tradizione di Scabin e ai tortellini in crema di Parmigiano de Il Tortellante.

Caterina Ceraudo

Quest’ultimo piatto dimostra che il buono del cibo può stare anche oltre il momento del pasto: il Tortellante è infatti un laboratorio socio-occupazionale che promuove e coordina progetti di formazione, per ragazzi nello spettro autistico. Ne è testimonial lo chef Massimo Bottura e attiva supporter sua moglie Lara Gilmore, tra i protagonisti della serata che ha visto l'intervento di un mostro sacro della cucina italiana come Fulvio Pierangelini che ha saputo affascinare parlando del valore dei piatti culto, come lo spaghetto al sugo, e del valore della materia prima soffermandosi sul come un semplice pomodoro possa cambiare il valore di un piatto.

Sullo sfondo, Luciano Monosilio

Certo che si può fare una serata “di gala” a tutta pasta. Lo si è potuto fare e senza nasconderne l'origine popolare, anzi spingendola ai massimi sistemi della perfezione, affrancandosi finalmente da quell’ingombrante Francia (che aveva spinto la ristorazione gourmet quasi a bandire la pasta di grano duro dai Menu) e dando libero sfogo a quanto di più rappresentativo e unificante abbiamo nella cultura culinaria italiana.

Non sarà forse un caso che proprio quest’anno un genio dissacratore e innovatore come Dabiz Munoz abbia aperto un nuovo ristorante a Madrid, il RavioXo, in cui si propone “solo” pasta? Non necessariamente solo italiana, molto più probabilmente frutto di contaminazioni e ispirazione che provengono da tutto il mondo, ma pur sempre pasta.

E nella culla-Italia? Qui l’eccellenza si fa sempre più valere nell'esecuzione dei piatti come nella materie di base, quelle che fanno la differenza, a partire dalla qualità intrinseca della pasta; un tassello importante della scommessa di Coop Italia che, nel percorso in atto per potenziare i propri prodotti a marchio, ha accresciuto le referenze, i formati e le linee, operando su più fronti. Da quello del biologico e dell'integrale alla valorizzazione della IGP Gragnano, la stessa che ha vestito gli spaghetti firmati da Scabin.



Un percorso, quello di Coop, che passa anche attraverso una riscoperta e rivisitazione di antichi formati come i Vesuvi, gli Scialatielli, gli gnocchi napoletani e gli spaghetti ad archetto, detti così perché storicamente i produttori non avevano essiccatoi, ma lavoravano con appositi stenditoi all’aperto sui quali facevano essiccare la pasta, la quale prendeva dal filo la forma a piegatura.

Il filo saldo fra tradizione popolare e presente gourmet passa anche dalla pasta mista di Monosilio, che ha aperto la cena. “Pasta mista perché era un ingrediente di recupero, in zuppa di pesce, a sua volta ricetta marinara che si realizzava a partire dal pescato più povero e dai pesci che avanzavano al mercato”. Oggi diventa ricetta raffinata che fa tesoro del passato per fare ingresso trionfale nell’alta ristorazione. Da qui alle altre proposte.

La pasta mista in zuppa di pesce di Monosilio

Lo spaghettone freddo di Caterina Ceraudo è stata una visione di futuro e avanguardia; il tortellino in crema di Parmigiano Reggiano un salto nel sogno popolare dell'opulenza, quasi un richiamo rinascimentale e certamente un eccellente esercizio sensoriale nel concepire questo piatto come chiusura di pasto, quindi un dessert nell'accezione universale del termine (che comprende, appunto, non solo il dolce ma anche il formaggio) dove la possenza del Parmigiano marca il termine della cena, proprio come le note di un gran finale verdiano.