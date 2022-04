Lamberto Frescobaldi: "Addio all'era dei Super, è l'ora dell'eleganza"

“Più rispetto della natura, meno omologazione di gusto e più possibilità di promuovere vini diversi, con uve autoctone. Maggiore spazio ai bianchi”. Per Lamberto Frescobaldi il vino si trova di fronte a una sfida: quella di far riconoscere sempre di più il territorio nel calice, con tutte le sue sfumature, anche le più delicate”. E non è un caso che molte aree del vino rincorrano cru, vigne singole e menzioni geografiche da specificare in etichetta. Settecento anni di storia, otto tenute. Negli archivi documenti antichi che attestano rapporti e commerci con la Corte di Inghilterra, il Papato e con artisti quali Donatello e Brunelleschi. La famiglia Frescobaldi ha segnato e segna la storia del vino toscana e nazionale, portando alta la bandiera del vino italiano nel mondo. Dalle colline del Chianti Classico al mare della Maremma, dalle alture di Pomino sopra Firenze all’isola di Gorgona, da Montalcino al Castello di Nipozzano nel Fiorentino, Frescobaldi firma vini iconici e nuove etichette che precorrono i gusti e raccontano storie che fanno epoca. Come l’Alie, vino rosato da uve Syrah lanciato in tempi non sospetti nella grossetana Tenuta l’Ammiraglia fino al progetto sociale del vino dei detenuti Gorgona, che quest’anno compie 10 candeline.

“A partire dal 2015 abbiamo fatto un lavoro sistematico per capire come comunicare al meglio con le nostre aziende, le unicità di ciascun luogo della Toscana – dice Frescobaldi – Oggi più che mai ci sono una riscoperta del valore del territorio e rispetto per le sue specificità: se lo martorizzi senti solo la mano della cantina. Nei rossi, è finito il tempo della ricerca estenuante di tannini super morbidi con estrazioni vigorose e colori intensi nei rossi: fino a dieci anni fa bisognava essere “super in tutto”: tannini, estrazioni, corpo e così via. Si vira invece verso equilibrio ed eleganza. E i bianchi vivono una fase di riscossa: si cercano freschezza e acidità. Basta con quei sentori di banana e vaniglia che andavano di moda un tempo, sì alle note agrumate che fino a qualche anno fa erano considerate un difetto. Il mondo cambia e noi dobbiamo comprendere i cambiamenti e i nuovi trend. Ci sono realtà che un tempo non erano vincenti, come Gaiole in Chianti dove noi abbiamo la tenuta di Perano, che con le sue vigne a 500 metri era tacciata di produrre vini esili. Oggi invece si cercano proprio finezza e bevibilità”.

Una delle bottaie di Frescobaldi

Questo comporta nuove vetrine per vitigni diversi dai soliti internazionali. Oltre a Merlot e Cabernet Sauvignon c’è il sangiovese, e nei bianchi accanto ai vari Chardonnay e Pinot Grigio ne troviamo di più complessi e intriganti, per citarne due, Vermentino e Ribolla Gialla”. Quest’ultimo vive un momento d’oro: “C’è un forte interesse, sta diventando un trend fortissimo. La nostra della tenuta friulana di Attems sta avendo grande successo”. Per Frescobaldi meglio se vinificata in bianco e non macerata sulle bucce come nel caso dei ‘vini arancioni’: “Credo che gli orange wine rischino di confondere le idee al territorio”, dice il produttore. E in attesa che veda la luce il nuovo vino di famiglia, il Nobile di Montepulciano dell’ultima cantina acquistata dal Gruppo (la prima annata, la 2019, sarà pronta dopo l’estate), Frescobaldi – i cui figli sono ormai lanciati nel mondo enologico francese – dà un consiglio ai giovani: Auguro alle nuove generazioni di essere tanto curiose e mai appagate. La sfida? Non sedersi, cambiare, brigare perché il mondo è dei giovani, di chi non ha e deve aver paura di sbagliare e di lanciarsi. Solo così si possono compiere grandi imprese”.