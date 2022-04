Ferrari + Ferrari, così la gioia italiana in F1 è doppia

VERONA. Ferrari vince, si brinda con Ferrari. Charles Leclerc domina con la Rossa il Gran Premio d’Australia e sul podio dà sfogo a tutta la sua gioia con una bottiglia formato Jeroboam dello spumante Blanc de Blancs Trentodoc partner della Formula 1. Maranello più Trento: un’accoppiata da sogno, che ogni italiano vorrebbe sempre vedere sul gradino più alto del podio.

Il podio del Gp d'Australia La notizia e le immagini della vittoria nel terzo Gp della stagione – il primo con il brindisi a base Trentodoc, in quanto gli altri due sono stati disputati in Paesi musulmani che hanno optato per l’analcolica acqua di rose - sono arrivate proprio mentre a Verona si stavano aprendo le porte della 54 edizione di Vinitaly, che con una certa preveggenza ha intitolato “Restart” il convegno inaugurale, quasi a voler ricreare un’atmosfera da Paddock e griglia di partenza. “Siamo felicissimi, non poteva andare meglio di così – dice raggiante Camilla Lunelli, al vertice del gruppo di famiglia con il ruolo di direttore della comunicazione e delle relazioni esterne -. Essere sul podio insieme alla Rossa è un sogno che abbiamo coltivato per un anno intero e che ora possiamo vivere con grande emozione, insieme a milioni di persone: la Ferrari è un’icona che scalda i cuori non solo degli italiani, ma in tutto il mondo”.

La partnership tra Formula 1 e Ferrari Trento è iniziata con la stagione 2021 e proseguirà anche il prossimo anno, celebrando ogni volta le vittorie dei grandi campioni. "Il 2021 per noi è stato l'anno del debutto, una stagione strepitosa che ci ha catapultati in un mondo di grandi passioni e di importanti occasioni commerciali, perché il rombo dei motori ci ha aperto la strada in molti nuovi mercati, come ad esempio il Messico – dice Camilla Lunelli -. Ma da italiani quest'anno non possiamo nascondere una soddisfazione in più, visti i grandi risultati che sta ottenendo il Cavallino con due piloti giovani e vincenti. Siamo un'azienda con 120 anni di storia e il nostro legame con Maranello è di lunga data: Enzo Ferrari era un nostro estimatore e amico di famiglia e due anni fa, prima ancora di entrare nel circuito, siamo stati il brindisi ufficiale per il traguardo mille Gp della Rossa".