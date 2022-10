Assaggiare Copenaghen in 10 posti speciali

È senza dubbio la culla delle nuove tendenze: qui il mad - come chiamano il cibo i danesi - è innovazione pura. Basta ammirare tutte quelle stelle Michelin, ma anche guardarsi intorno, per strada, sbirciare nelle vetrine delle caffetterie, oppure allungare il collo sui carretti dello street food, per capire che Copenaghen è sempre pronta a farsi assaggiare. Sa, sempre, di buono.

Perché tra la capitale danese e il cibo c'è una lunga storia d'amore: dallo smørrebrød (che da noi chiamiamo anche panino aperto, per capirci) agli hot dog; dai ristoranti stellati, alle fattorie sui tetti dei palazzi; dai vini naturali (ultimo delizioso trend del Paese) fino ai microbirrifici artigianali (il primo di tutta la Danimarca è il Bryggeriet Apollo, aperto nel 1990 accanto al parco di divertimenti Tivoli di Copenaghen). Abbiamo scelto 10 posti per provare il gusto autentico di Copenaghen: da Reffen, il famoso mercato di street food nella zona di Refshaleøen fino al Geranium, il primo ristorante danese a ricevere tre stelle Michelin che quest'anno si è aggiudicato anche il primo posto nella lista dei World’s 50 best restaurants.

Pronti a partire?

Nel miglior ristorante al mondo, il Geranium

Ha superato il Noma di Rene Redzepi (che resta una meta imprescindibile per chi è in città) ed è stato eletto quest'anno il miglior ristorante al mondo. Tre stelle Michelin grazie allo chef Rasmus Kofoed (unico chef al mondo ad aver preso tre medaglie in tre edizioni consecutive del concorso Bocuse d’Or di Lione), propone un menù senza carne: solo vegetali e prodotti ittici. I piatti più famosi sono il nasello marmorizzato e la tartelletta di ostrica con alghe al tartufo.

Facile da trovare: è all'ottavo piano dello stadio di Copenhagen. Una curiosità: nello staff dello chef ci sono ben 11 italiani.

Geranium, Per Henrik Lings Allé 4

Foto di Freya McOmish, Scandinavia Standard Vini naturali, dove provarli

È stata un'idea del capo sommelier del Noma, Pontus Elofsson, creare un vino che lanciasse il trend della Nuova Cucina Nordica. Il vino naturale era l'abbinamento perfetto per i piatti di René Redzepi e per la filosofia del Noma stesso: ingredienti sostenibili e tutto lo splendore della natura al centro delle preparazioni. Oggi il vino naturale, lo si trova dappertutto a Copenaghen.

L'indirizzo perfetto per godersi anche un'atmosfera incredibile è La Banchina, zona Refshaleøen con una splendida vista sul lungomare, l’accesso diretto all’oceano ma anche ad una sauna.

La Banchina, Refshalevej 141

Foto di Giuseppe Liverino Al cospetto dell' "alchimista" Rasmus Punk

Preparatevi agli effetti speciali. Si cena tra meduse fluttuanti e un'aurora boreale ricreata coi Led in loop. Lo chef è Rasmus Munk che si è inventato un menù degustazione da 50 portate. Più che una cena è un'esperienza quasi teatrale, cinematografica persino, per gli effetti speciali che vi circonderanno durante la degustazione. Tra i piatti più noti la Smokey Ball, una sfera di glutine soffiato con fumo intrappolato all’interno. A completare il piatto c'è una tartare di scampi, crema di mandorle e caviale. Da provare The Perfect Omelette. Prima di andare (si deve prenotare con largo anticipo) meglio leggere il suo manifesto di cucina olistica.

Alchemist, Refshalevej 173C

Alchemist Dove si mangia il migliore smørrebrød

È l'ideale per chi vuole mangiare come un local: il panino aperto è tipico della tradizione culinaria danese. Ci sono tanti indirizzi per provarlo a partire da Aamanns 1921, noto in tutta la città come uno dei posti migliori per uno smørrebrød. Grande attenzione all'estetica, che traspare anche dal locale. Non è difficile trovarlo: è nel cuore della città, e strategico per tanti altri punti di interesse.

Aamanns 1921, Niels Hemmingsens Gade 19-21

Foto di Columbus Leth Sorseggiare un caffè in un bar galleggiante

I bar e i caffè galleggianti sono un luogo incantevole in cui prendersi una pausa dalla vita frenetica di tutti i giorni. Sembrerà di essere sospesi nel tempo. Soprattutto se a bordo del Christianshavns Boat Rentals and Café, aperto a Copenaghen dal 1896. Una curiosità: nel periodo natalizio qui si può acquistare l'albero di Natale, e gustare uno dei migliori gløgg della città: una bevanda che assomiglia molto al vin brulé.

Christianshavns Boat Rentals and Café, Strandgade 50

Christianshavn boat rental & Café, foto di Kim Wyon E se la fattoria fosse su un tetto?

Per assaggiare il miglior cibo biologico del territorio c'è Gro Spiseri, la prima fattoria danese ad essere posizionata su di un tetto. È possibile cenare vicino all'orto, tra cavoli, fragole ed erbe selvatiche. Si può cenare anche d'inverno sul tetto, verrà apparecchiato il tavolo nella serra riscaldata. Qui, nel periodo natalizio si possono gustare menù a tema. Il giorno ideale in cui andare? Il lunedì, c'è la serata hygge.

Gro Spiseri, Æbeløgade 4 (salire sul tetto dalla scala a chiocciola che c'è in cortile)

Gro Spiseri, foto di Giuseppe Liverino Street food e l'immancabile hot dog

Per vivere la città e fare amicizia con i locals il luogo giusto è lo Street Food Market di Reffen. Start Up legate al food, laboratori, locali, tutto all'insegna del vivere Green, quindi no cibo spazzatura, ma solo di qualità, biologico. L'area è molto grande: 6mila metri quadrati a cui se ne aggiungo altri 4mila sull'acqua.

Tra Christianshavn and Nyhavn, c'è The Bridge Street Kitchen: street food da tutto il mondo purché sia biologico.

Il posto ideale invece per assaggiare i celebri hot dog di Copenaghen, una tradizione che dura da un secolo, è direttamente dai furgoncini in città, nelle piazze e lungo le strade principali e più turistiche.

Reffen - Copenhagen Street Food, Refshalevej 167A

The Bridge Street Kitchen, Strandgade 95

La Danimarca è uno dei maggiori produttori mondiali di birra. Oltre i marchi più conosciuti al mondo (Carlsberg per citarne uno) ci sono anche tantissimi microbirrifici indipendenti, circa un centinaio in tutto il territorio. Il primo microbirrificio di tutta la Danimarca è il Bryggeriet Apollo, aperto nel 1990 accanto al parco di divertimenti Tivoli di Copenaghen. Fin dalla sua apertura, il Nørrebro Bryghus, nel cuore di Copenaghen, è stato all’avanguardia nella cultura birraia danese della capitale. Nato nel 2009, è diventato il primo birrificio a emissioni zero in Danimarca.

Bryggeriet Apollo, Vesterbrogade 3

Nørrebro Bryghus, Ryesgade 3

Un po' di nomi per non sbagliare e non accontentarsi dei biscotti in scatola di latta che non sono del tutto originali. Da assaggiare i småkager, piccoli biscotti croccanti allo zucchero di canna; gli hindbærsnitte, biscotti burrosi con ripieno di lamponi e glassa, o ancora i pebernødder, biscottini rotondi al profumo di cannella e cardamomo tipici del periodo natalizio. C'è anche il romkugle, a metà fra un biscotto e una torta, aromatizzato al rum e preparato con gli avanzi di altre torte.

Il consiglio, per vivere un'esperienza d'assaggi autentica è quello di andare in un o delle tante pasticcerie e bakery della città. Sarà l'occasione anche di mangiare il rugbrød, il pane di segale che si mangiava già ai tempi dei vichinghi e che viene oggi utilizzato come base per i smørrebrød.

Apotek 57, Fredericiagade 57

Bageriet B, Haraldsgade 5

Foto di Nicoline Sjødahl L'esperienza continua, corsi di cucina

Al posto del classico souvenir l'idea in più, se siete appassionati di food, è quella di frequentare un corso di cucina prima di lasciare la città. La capitale ospita diversi workshop di panificazione anche per principianti assoluti. Copenhagen Cooking Class offre laboratori giornalieri dedicati al pane di segale, al pane a lievitazione naturale e ai classici dolcetti danesi. Meyers è una delle panetterie più famose di Copenaghen e offre fantastici corsi dedicati al cibo, alcuni anche per bambini. Se vuoi specializzarti su un vero classico, nei corsi di Hahnemanns Køkken potrai imparare a preparare il dolce più danese di tutti: il Flødeboller.

Claes Bech-Poulsen, foto di Konnerup & Co. ApS

Per scoprire di più su Copenaghen visita il sito ufficiale.

Per restare aggiornato sulle opportunità della Danimarca consulta il dossier 'Come a casa all'aria aperta' per la Repubblica.