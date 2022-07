Pallavolo, nuovo amore per Paola Egonu: è in vacanza con il giocatore polacco Michal Filip

Nuovo amore per Paola Egonu? Sembrerebbe di sì. Su Instagram la campionessa azzurra, 23 anni, ha pubblicato foto e video della vacanza in Sardegna con un ragazzo, pallavolista come lei, il polacco 27enne Michal Filip. Egonu, che aveva fatto coming out nel 2018 raccontando della sua storia con una ragazza, ha anche più volte detto di essere attratta dalle persone a prescindere dal genere, e di non escludere di potere avere storie con ragazzi. Ora i due hanno lasciato la Sardegna e si sono spostati nel Paese di Michal: sono stati visti, infatti, all'aeroporto di Varsavia.

