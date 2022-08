Pelosi a Taipei: “Gli Usa non vi abbandoneranno”. Tsai: non ci tireremo indietro di fronte alle minacce militari di Pechino. La Cina chiede alle compagnie aeree di evitare i voli intorno a Taiwan

La presidente della Camera americana Nancy Pelosi è arrivata a Taiwan, provocando l'ira di Pechino che ha risposto d'impulso inviando i suoi jet nello Stretto e annunciando, poi, manovre militari per assediare l'isola ribelle. E in tardissima serata ha convocato l'ambasciatore americano. La veterana democratica, paladina dei diritti, ha assicurato di volere con la sua presenza e quella della delegazione del Congresso onorare «l'incrollabile impegno dell'America nel sostenere la vivace democrazia taiwanese». E' la prima visita a Taipei di uno speaker della Camera dal 1997, dopo quella di Newt Gingrich, ampiamente segnalata come un complesso e nuovo grattacapo per l'amministrazione di Joe Biden. Ufficiosamente, la Casa Bianca e il Pentagono non hanno nascosto la loro opposizione alla tappa di Taipei, maturata in un contesto in cui le relazioni Usa-Cina sono ai minimi degli ultimi decenni. I media cinesi hanno annunciato l'invio di caccia Su-35 dell'Esercito popolare di liberazione cinese nello Stretto di Taiwan (ipotesi smentita dalla Difesa di Taipei che ha denunciato l'incursione di 21 aerei) nell'imminenza dell'atterraggio, mentre subito dopo una raffica di comunicati ha condannato l'arrivo di Pelosi, a tutti i livelli. Il ministero degli Esteri ha emesso una "ferma condanna" e parlato di "grave provocazione politica"; il ministero della Difesa ha annunciato "operazioni militari congiunte" e mirate attorno a Taiwan con le forze armate "in allerta", nonché tiri d'artiglieria a lungo raggio e lanci di missili nelle acque a est dell'isola.

GLI AGGIORNAMENTI:

- 8.30 Il Giappone esprime preoccupazione per le esercitazioni

Preoccupazione del Giappone per le annunciate attività militari cinesi intorno a Taiwan dopo la visita di Nancy Pelosi sull'isola che ha scatenato le ire di Pechino. Tokyo ha comunicato al gigante asiatico i suoi timori per le esercitazioni militari previste a partire da domani nei pressi di Taiwan, riporta l'agenzia Kyodo, affermando che la zona economica esclusiva del Giappone è compresa nell'area interessata. «Speriamo che le questioni che riguardano Taiwan vengano risolte in modo pacifico con il dialogo», ha detto il portavoce del governo, Hiroakazu Matsuno. Tokyo ribadisce la necessità di una «soluzione pacifica della questione dello Stretto di Taiwan». Mentre Matsuno non ha voluto commentare sulla visita a Taipei della Pelosi, che ha in programma anche una tappa in Giappone.

- 08.00 – La Cina blocca l’import di agrumi e pesce da Taiwan

La Cina ha introdotto oggi un nuovo stop all'import da Taiwan in risposta alla visita nell'isola della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi, prendendo di mira altri tipi di agrumi e pesce per il presunto rilevamento "ripetuto" di residui di pesticidi eccessivi e di test positivi al Covid-19 sulle confezioni. Da lunedì sera, quando i funzionari statunitensi e taiwanesi hanno confermato che Pelosi si sarebbe recata a Taiwan per incontrare la presidente Tsai Ing-wen, le Dogane cinesi hanno sospeso le importazioni di oltre 2.000 dei circa 3.200 prodotti alimentari in arrivo da Taiwan. All'inizio del 2021 la Cina aveva bandito l'ananas taiwanese: la mossa, usata come mezzo di pressione di Taipei, è stata affrontata dal governo locale con la una campagna virale commercializzando il frutto come "ananas della libertà" e "ananas della democrazia", ;;contribuendo ad aprire mercati d'export alternativi. I funzionari taiwanesi, secondo i media locali, stanno ancora valutando il potenziale danno della stretta cinese, convenendo tuttavia che di ritenerlo considerevole.

- 07.30 – Cina chiede alle compagnie di evitare lo spazio aereo intorno a Taiwan per esercitazioni

La Cina ha chiesto alle compagnie aeree operanti in Asia di evitare lo spazio aereo intorno a Taiwan dove Pechino sta conducendo esercitazioni militari in risposta alla visita della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi sull'isola. Lo riporta Bloomberg che cita un avviso ufficiale. Secondo il documento, Pechino ha identificato le sei aeree delle esercitazioni come "zone di pericolo", precisando che i voli dovranno essere vietati o limitati fino alle 12 di domenica 7 agosto.

- 07.00: Taiwan: le esercitazioni cinesi violano il diritto internazionale

Il ministero della Difesa di Taiwan, in una conferenza stampa, ha accusato Pechino di aver violato il diritto internazionale e la sovranità di Taipei, con le esercitazioni militari annunciate dalla Cina che si svolgeranno in sei diverse aree intorno a Taiwan, comprese le acque territoriali dell'isola. Lo riporta la stampa Usa: secondo un portavoce del ministero, le azioni della Cina «minacciano le vie navigabili internazionali e sfidano l'ordine internazionale».

- 06.30: Cina: stop all'export di sabbia naturale verso Taiwan

La Cina ha sospeso l'export di sabbia naturale verso Taiwan, assestando un duro colpo almeno nell'immediato alla strategica produzione dell'isola di semiconduttori. La mossa, ulteriore ritorsione per la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi a Taiwan, è stata annunciata con una nota del ministero del Commercio, secondo cui la decisione è stata presa "in linea con le rilevanti leggi e regolamenti". A dispetto della misura, il colosso mondiale dei microprocessori di Taiwan, Tmsc, guadagna lo 0,90% a fronte di un listino di Taipei che, tra i pochi in Asia, viaggia in territorio negativo, a -0,10%.

06.00 Tsai, non ci tireremo indietro di fronte a minacce militari

«Di fronte alle minacce militari deliberatamente aumentate, Taiwan non si tirerà indietro. Sosterremo fermamente la sovranità della nostra nazione e continueremo a mantenere la linea di difesa della democrazia». Lo ha detto la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen nell'incontro con la stampa al fianco della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, definita «un'amica devota» dell'isola. Nel suo intervento, riportato dai media Usa, Tsai ha ribadito il suo impegno a "mantenere la pace e la stabilità" nello Stretto di Taiwan e ha promesso di fare di Taiwan una "forza stabilizzatrice chiave" per la sicurezza regionale, precisando di voler continuare a lavorare con gli Stati Uniti per "rafforzare la cooperazione" tra i due Paesi.