Elezioni, Berlusconi: "Dopo 28 anni dovere di restare in campo"

"I veti che hanno frenato i cantieri, le infrastrutture e anche gli impianti, rendendoci totalmente dipendenti dall'estero per l'energia, una dipendenza che è diventata un forte costo per le famiglie e che ha ostacolato l'attività delle imprese. Non saranno due Italie uguali: scegliere il nostro modello significherà scegliere un'Italia davvero migliore, non addirittura peggiore come sarebbe con la sinistra. Per queste ragioni ho sentito ancora una volta dopo 28 anni il dovere di restare in campo. Il 25 settembre è assolutamente vostro interesse votare per Forza Italia". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video messaggio condiviso sui social.

01:22