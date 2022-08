Maltempo, colata di fango su case e alberghi in Trentino: oltre 100 persone evacuate

Arriva il maltempo, dopo tanta siccità, e si abbatte su Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, dove in fretta e furia cento persone sono state evacuate in Val di Fassa da alberghi e abitazioni private per il rischio di smottamenti, mentre è in corso il primo esodo di agosto con tanti italiani e turisti stranieri in marcia su strade e autostrade con incidenti e code.

Momenti di paura in Val di Fleres, l'ultima valle d'Italia prima del confine italo-austriaco del Brennero, dove una colata di fango alta due metri provocata da un violento temporale è arrivata fino al villaggio di Sant'Antonio. Sei case sono state danneggiate, tre in modo grave (locale caldaia e cantine allagate) ed una è stata evacuata. In queste ore sono oltre 40 le squadre dei vigili del fuoco impegnate in numerosi interventi. I pompieri comunicano che al momento nelle varie frane ed alluvioni non sono coinvolte persone.

Colata di fango in Val di Fassa, un centinaio di evacuati

Circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e case in valle di Fassa, soprattutto nella zona di Vigo di Fassa, dove si è abbattuta una bomba d'acqua che ha provocato in breve tempo frane e smottamenti e l'esondazione di alcuni corsi d'acqua, come a Fontanazzo e Campestrin, frazioni di Mazzin e San Jan, dove - riferisce il Tgr Trento - una frana di fango ha invaso la strada. Le persone evacuate trascorreranno la notte nel Centro della Protezione civile e nelle palestre. Molti gli operatori coinvolti in questa prima fase di improvviso allarme. Tanti i problemi segnalati un po' in tutta la valle, come esondazioni, massi pericolanti, cedimento di strade.

Per i forti temporali sull'Alto Adige ci sono stati molti disagi alla viabilità. In Val d'Anterselva il rio si è talmente ingrossato da creare uno smottamento imponendo la chiusura del passo Stalle tra Italia e Austria attraverso la valle. In Val Pusteria, nella zona di Valdaora, la località di Sorafurcia/Geiselsberg è rimasta isolata. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Val Pusteria ed Alta Val d'Isarco. Piccole frane e strade allagate in Val di Fleres. La località di Sorafurcia/Geiselsberg non è raggiungibile né da Valdaora né dalla Val Badia perché le forti piogge hanno causato una serie di frane. Chiusa la strada statale 244 della Val Badia tra San Martino in Badia e La Valle, chiusa anche la provinciale 43 tra San Vigilio di Marebbe e Valdaora.

Maltempo in Alto Adige: la violenza dell'ondata di fango e detriti

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 6 agosto, allerta gialla in Trentino Alto Adige, Veneto e su alcuni settori di Piemonte e Toscana.

La situazione è in evoluzione e finora non risultano persone ferite, vittime o dispersi. Anche in Valle d'Aosta il maltempo ha causato la chiusura di alcune strade e quattro persone sono state recuperate mentre erano in macchina, bloccate da una frana, sulla strada che porta in Val Ferret, sopra Courmayer. L'avvio del primo weekend di agosto - con previsioni di allerta gialla che domani scatterà in alcuni settori del Piemonte, Toscana, e Veneto - ha portato l'immancabile traffico per raggiungere i luoghi di villeggiatura.

Oggi sarà la giornata più complicata con il bollettino che diventa nero per poi tornare rosso a partire dal pomeriggio e per tutta la domenica. Già ieri, per incidenti stradali, si sono registrati forti rallentamenti nel tratto dell'Autostrada del Sole alle porte di Roma, dove la coda ha toccato i 12 chilometri. Il flusso dei veicoli è destinato a peggiorare dalle prime ore di stamattina, quando è previsto il clou delle partenze. Le tratte interessate sono, in direzione sud, le arterie direttrici verso le località di villeggiatura, lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani e per gli spostamenti locali.

Da venerdì pomeriggio è scattato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti che, nel weekend, potranno circolare esclusivamente nelle ore notturne. Ad essere interessati dal traffico saranno, ovviamente, gli itinerari turistici: la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali Jonica e Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme all'Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; la E45 che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Infine al nord i Raccordi Autostradali in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la statale di Val Trebbia in Liguria, la statale della Valle D'Aosta e Romea tra Emilia Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto. La situazione sulle strade resterà critica anche nei prossimi tre fine settimana, con bollino rosso. A complicare le cose sarà anche la forte ondata di calore che sta tenendo sotto scacco l'Italia, anche se da domenica è previsto un netto calo delle temperature con un peggioramento della situazione meteo nelle regioni del Nord.

Notizia in aggiornamento