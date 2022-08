Taiwan, la Cina ha simulato attacchi contro l'isola

ROMA. Il mondo vede all’orizzonte un’altra guerra non più impossibile, oltre all’aggressione russa all’Ucraina. La Cina ha simulato attacchi contro Taiwan, nel terzo giorno di esercitazioni militari su vasta scala intorno all'isola. E' quanto afferma il ministero della Difesa di Taipei, affermando che sono stati rilevati oggi diversi caccia e navi dell'Esercito popolare di liberazione «intorno allo Stretto», con alcuni che «hanno attraversato la linea mediana» in una azione di «possibile attacco simulato». Le forze armate della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taiwan, hanno utilizzato, si legge in una nota, «trasmissioni di allerta, aerei, navi militari di pattuglia e sistemi missilistici terrestri in risposta a questa situazione».

Aggiornamenti ora per ora

9.27 – Morto funzionario capo sviluppo missili

Un alto funzionario taiwanese, coinvolto nella produzione di missili, è morto oggi per problemi cardiaci: si tratta di Ouyang Li-hsing, vicepresidente del National Chung-Shan Institute of Science and Technology, che si era recato nel sud dell'isola per lavoro, ha riferito l'agenzia uffiiale Cna. In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web, l'istituto ha confermato che Ouyang è stato trovato questa mattina già morto in un hotel a Hengchun, nella contea di Pingtung. «L'esame forense ha rilevato che la causa del decesso era legata a un infarto del miocardio e l'angina pectoris». Ouyang, che aveva assunto la sua posizione all'inizio del 2022 con l'incarico di supervisionare «la produzione di vari tipi di missili», aveva sofferto di problemi cardiaci e gli era stato già applicato uno stent. La polizia non ha rilevato elementi sospetti nella camera, oltre che dall'analisi delle delle telecamere a circuito chiuso dell'hotel. La sua morte è maturata tra le tensioni tra Taipei e Pechino, impegnata in manovre militari su vasta scala intorno all'isola in risposta alla visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi che ha fatto infuriare il governo cinese. Il governo dell'isola sta cercando di accelerare la propria produzione di missili di fronte alla crescente minaccia della Cina che vede l'isola come parte del suo territorio da riunificare anche con l'uso della forza, se necessario.