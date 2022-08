La Casa Bianca: le esercitazioni della Cina a Taiwan “provocatorie e irresponsabili, potrebbero essere un calcolo sbagliato”. Pechino dura: “Avreste dovuto fermare la visita di Pelosi”

Le azioni della Cina nel golfo di Taiwan sono «provocatorie e irresponsabili», e «aumentano il rischio di un errore di calcolo». Lo dice la Casa Bianca dopo diverse operazioni cinesi di questi due giorni (tra cui lancio di droni, diversi caccia e navi dell'Esercito popolare di liberazione «intorno allo Stretto», con alcuni che «hanno attraversato la linea mediana» in una azione di «possibile attacco simulato», secondo Taipei). Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato ieri sera di aver inviato aerei e navi per reagire «in modo appropriato» alle esercitazioni militari cinesi intorno all'isola. Diverse navi militari cinesi, aerei e droni hanno continuato a condurre esercitazioni congiunte vicino a Taiwan domenica mattina, simulando attacchi a Taiwan e alle navi della marina taiwanese, ha affermato il ministero della Difesa dell'isola autogovernata in un comunicato stampa.

La diretta

10.29 – Taiwan prepara due esercitazioni d'artiglieria. Nel sud dell'isola, in risposta a crescenti minacce della Cina

Taiwan organizzerà questa settimana due esercitazioni di artiglieria «a fuoco vivo», con proiettili veri, su larga scala nel sud dell'isola per testare la sua prontezza al combattimento di fronte alle crescenti minacce militari di Pechino. Lo hanno reso noto le forze armate di Taipei. Le unità militari coinvolte includono il comando di artiglieria, le truppe di fanteria di stanza a Pingtung, il comando di difesa di Hualien e la guardia costiera dell'isola. In più, 78 mortai leggeri sviluppati localmente e sei obici di fabbricazione statunitense saranno stati usati per le prove di tiro in aria e in mare.

7.39 – Taiwan: Cina, focus attacco terrestre e aereo lungo a raggio. Manovre su vasta scala intorno all'isola giunte al quarto giorno

Il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) sta continuando le esercitazioni di combattimento congiunte e l'addestramento, secondo i programmi, nelle acque e nello spazio aereo intorno all'isola di Taiwan. Al quarto giorni di operazioni, il Comando ha riferito che le attività si stanno concentrando «sull'attacco terrestre congiunto e sugli attacchi aerei a lungo raggio». Le manovre sono state motivate dalla Cina come una risposta alla visita a Taipei della presidente della Camera Nancy Pelosi, definita una «grave provocazione politica». Pechino considera Taiwan una parte «inalienabile» del suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario.

7.11 – La Cina sostiene che gli Stati Uniti avrebbero dovuto fermare la visita di Pelosi

Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha accusato gli Stati Uniti di interferire negli affari interni di Pechino, e che gli Stati Uniti avrebbero dovuto interrompere la visita di Nancy Pelosi a Taiwan la scorsa settimana. Gli Stati Uniti – dice – devono smetterla di cercare di «indebolire» la politica della Cina, che è una e una sola. Il riferimento è a un accordo risalente agli anni '70 secondo cui i paesi possono mantenere relazioni diplomatiche formali con la Cina o Taiwan, ma non entrambe.

3.48 – Taiwan accusa ancora la Cina di simulare un attacco all'isola

L'esercito cinese ha portato avanti le sue più grandi esercitazioni militari di sempre, prendendo di mira Taiwan con quello che il governo dell'isola ha definito un attacco simulato, comprese ulteriori incursioni sulla linea mediana e voli di droni sulle isole periferiche di Taiwan.

1.43 – Trump attacca Pelosi su Taiwan, «quella donna porta caos. Ora la Cina ha l'occasione di fare quello che vuole»

Donald Trump attacca la Speaker della Camera Nancy Pelosi per la visita a Taiwan. "Tutto quello che tocca si trasforma in qualcosa di brutto: ha tentato con me l'impeachment due volte e ha fallito. Quella donna porta caos ed è quello che sta accadendo in Cina e Taiwan. Ora la Cina ha l'occasione di fare quello che vuole, con me non sarebbe mai successo", dice Trump intervenendo al Cpac.