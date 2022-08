Chiellini ferma l'azione con un colpo da pallavolo, ma la fa franca: gli avversari si infuriano

Ha fatto "muro" come se si trovasse sotto rete durante una partita di pallavolo. Così l'ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini, oggi al Los Angeles Galaxy, dopo un intervento fuori tempo ha interrotto un'azione offensiva del Real Salt Lake, partita della Mls. Come si vede dalle immagini di Dazn - che in Italia trasmette in esclusiva le partite del campionato nordamericano - l'arbitro ha estratto dal taschino il cartellino giallo. Gli avversari hanno chiesto invece con insistenza il rosso: il numero 10 Cordova se l'è presa anche con lo stesso Chiellini.

00:47