Zelensky: "La situazione a Zaporizhzhia si sta aggravando". E attacca Amnesty International

Volodymyr Zelensky è tornato a parlare della situazione nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. Secondo il presidente ucraino la situazione nel sito "si sta aggravando" a causa dei russi, che "usano la centrale elettrica per il terrore". Proprio su questo punto Zelensky attacca Amnesty International, che nei giorni scorsi aveva pubblicato un rapporto in cui si accusavano le forze ucraine di mettere a rischio le vite dei civili col loro comportamento. "Non c'è ancora nessun rapporto o un semplice messaggio di Amnesty sull'argomento. È un silenzio molto eloquente che segnala una selettività manipolativa di questa organizzazione", ha attaccato duramente Zelensky.

01:08