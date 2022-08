Meloni: "Io premier se FdI avrà un voto in più"

"Non farò campagna elettorale parlando di nomi, di premier, di ministri, ma nel centrodestra le regole si conoscono. La regola è che il partito che prende più voti nella coalizione propone il nome del premier, poi spetta al Presidente della Repubblica decidere. E se FdI prende più voti il nome sono io, certo. Perché non dovrebbe esserlo? Non capisco perché la Meloni no? Perché si dovrebbe indicare un altro, la gente di Fdi vota in quest'ottica, non penso voti per trovarsi un Giuseppe Conte". Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, a Rtl 102.5.

