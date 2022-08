Usa, Trump arriva negli uffici del procuratore di New York

Donald Trump è arrivato negli uffici del procuratore di New York, dove è stato sentito sotto giuramento. L'ex presidente degli Stati Uniti non ha risposto alle domande avvalendosi del Quinto Emendamento, che consente di non testimoniare contro sé stessi. Il tycoon è sotto indagine per le sue società, perché potrebbe aver gonfiato i valori dei suoi asset per spuntare condizioni finanziarie migliori.

00:57