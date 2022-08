Elezioni, Di Maio: "M5s? La Strategia di Conte è di eleggere Conte"

È quanto ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Camera insieme a Bruno Tabacci e al responsabile di Rete Nazionale Civica Alessio Pascucci. "Il M5s noi continuiamo a chiamarlo partito di Conte perché è rimasto solo lui. Ormai non c'è più nessuno, ci sono persone con cui abbiamo fondato il Movimento 5 stelle tanti anni fa con cui siamo agli antipodi, non la pensiamo più allo stesso modo su nulla eppure anche loro sono stati messi alla porta da Conte", ha detto Di Maio. "Ci sarà un motivo per cui quel partito continua a perdere consensi. Conte I, Conte II e Conte nel Governo Draghi? Sono diversi Conte che ruotano sempre attorno a Conte", ha aggiunto. Di Francesco Giovannetti Segui la diretta della giornata politica verso le elezioni.





