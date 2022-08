Calcio, da Dazn ad Amazon Prime: come seguire in tv tutte le partite della propria squadra

Seguire il calcio in tv nella stagione 2022-23 è più complesso del solito. Ecco una breve guida per non perdersi nemmeno una partita della propria squadra del cuore. Spoiler: servono almeno due abbonamenti.



A cura di Francesco Cofano

03:08