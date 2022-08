Monza, Berlusconi e Galliani tornano in A: Il Condor scatenato in tribuna come ai tempi del Milan

Dopo 110 anni di storia il Monza per la prima volta approda nella massima serie calcistica. La prima partita contro il Torino è stata, nonostante una sconfitta, comunque storica per gli uomini di Stroppa. La partita ha visto anche il grande ritorno in serie A della coppia Berlusconi-Galliani. “Che differenza ho trovato tra la prima volta con il Milan e questa con il Monza? Non mi ricordo, sono vecchio”, ha ironizzato all’uscita dallo stadio il presidente della società brianzola, Silvio Berlusconi, che sul mercato ha aggiunto: “Abbiamo cercato di rinnovare la squadra con 13 acquisti, speriamo di non sfigurare e non retrocedere. Cristiano Ronaldo? Non abbiamo neanche fatto la proposta, questi grandissimi giocatori non vengono in una squadra neopromossa: il Monza ha uno stadio da 16mila persone, stasera a vedere il Milan erano in 65mila".



di Edoardo Bianchi e Daniele Alberti

02:19