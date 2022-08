Taiwan, nuova delegazione del Congresso Usa in visita al Parlamento

Una delegazione di membri del Congresso degli Stati Uniti, guidata dal senatore democratico Ed Markey, ha visitato lunedì il Parlamento di Taiwan. I politici americani hanno in programma diversi altri incontri, con rappresentanti dell'isola e imprenditori. La visita arriva a pochi giorni dal viaggio di Nancy Pelosi a Taipei, che ha scatenato la durissima reazione della Cina, cha ha visto tale mossa come un'ingerenza in questioni interne cinesi e una violazione del rispetto del principio dell'unica Cina. Il politico taiwanese Lo Chih-Cheng, del Partito Democratico Progressista, ha sottolineato come la visita dei senatori statunitensi abbia un grande significato viste le attuali tensioni tra Pechino e Taiwan. Fanno parte della spedizione statunitense anche il repubblicano Aumua Amata Coleman Radewagen e i democratici John Garamendi, Alan Lowenthal e Don Beyer. L'ARTICOLO "Non consentiremo interferenze", la Cina riprende le esercitazioni militari dopo l'arrivo di una nuova delegazione Usa a Taipei

00:52