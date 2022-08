Corea del Nord, Seul: “Pyongyang ha sparato due missili da crociera nel Mar Giallo”

L'esercito sudcoreano ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato due missili da crociera da una regione vicina alla capitale Pyongyang verso le sue acque occidentali.

Lo Stato Maggiore di Seul non ha reso noti al momento altri dettagli.

La Corea del Nord ha aumentato i suoi test missilistici a un ritmo record nel 2022, lanciando finora più di 30 armi balistiche, tra cui i suoi primi missili balistici intercontinentali in quasi cinque anni.

Le tensioni potrebbero aumentare ulteriormente la prossima settimana, quando Stati Uniti e Corea del Sud daranno il via al più grande addestramento militare congiunto degli ultimi anni per contrastare la minaccia nordcoreana.

Il Nord descrive tali esercitazioni come prove di invasione e ha spesso risposto a queste con test missilistici o altre provocazioni.

La corsa agli armamenti verso un nuovo test nucleare

L'intensificazione dei test sottolinea il duplice intento della Corea del Nord di far progredire il proprio arsenale e di costringere gli Stati Uniti ad accettare l'idea che il Nord sia una potenza nucleare, in modo da poter negoziare concessioni economiche e di sicurezza da una posizione di forza, dicono gli esperti.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un potrebbe alzare presto la posta in gioco, poiché vi sono indicazioni che il Nord si stia preparando a condurre il suo primo test nucleare dal settembre 2017, quando ha affermato di aver sviluppato un'arma termonucleare da montare sui suoi missili balistici intercontinentali.

Seul: non puntiamo ad armi nucleari

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha dichiarato che il suo governo non ha intenzione di perseguire un proprio deterrente nucleare di fronte alle crescenti minacce nordcoreane, e ha esortato il Nord a tornare al dialogo.

Yoon ha detto ai giornalisti che la Corea del Sud non desidera un cambiamento politico nella Corea del Nord che sia portato dalla forza e ha chiesto una diplomazia volta a costruire una pace sostenibile.

I commenti di Yoon sono arrivati pochi giorni dopo che Seul ha proposto un «audace» pacchetto di assistenza economica alla Corea del Nord in cambio dell'abbandono del programma nucleare, dopo che Pyongyang ha minacciato ritorsioni «mortali» per l'epidemia di Covid-19 di cui incolpa il Sud.

Le proposte economiche della Corea del Sud

La proposta di Yoon di aiuti su larga scala per l'alimentazione, la sanità e l'ammodernamento delle infrastrutture elettriche e portuali assomiglia a precedenti offerte sudcoreane che sono state rifiutate dalla Corea del Nord, che sta accelerando lo sviluppo di armi nucleari e missili balistici, visti dal leader Kim Jong Un come la sua più forte garanzia di sopravvivenza.

Yoon ha comunque espresso la speranza di un «dialogo significativo» con la Corea del Nord sul suo piano e ha sottolineato che Seul è disposta a fornire ricompense economiche corrispondenti a ogni fase di un processo di denuclearizzazione graduale se il Nord si impegna a seguire una vera e propria «tabella di marcia» verso il completo abbandono del suo programma di armamenti.