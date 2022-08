A 80 anni ferisce la moglie con due colpi di pistola, poi si barrica in casa nel Napoletano: in corso una negoziazione

NAPOLI. Prosegue l'attività di negoziazione a Bacoli (Napoli) tra i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e l'80enne che stamani ha ferito la moglie di 77 anni con due colpi di pistola per poi barricarsi in casa: i carabinieri stanno cercando di convincerlo ad arrendersi. E’ accaduto a Bacoli, Comune del Napoletano. Dagli accertamenti realizzati dai militari, è emerso che la pistola di piccolo calibro con cui l'anziano ha sparato non sarebbe regolarmente detenuta, anche se sul punto gli accertamenti investigativi proseguono.

Bacoli, 80enne spara alla moglie e si barrica in casa: l'intervento dei carabinieri

La donna è stata soccorsa e portata in ospedale: è ricoverata al «Santa Maria delle Grazie» di Pozzuoli in prognosi riservata, ma non sarebbe è in pericolo di vita. L'uomo poi si è barricato in casa. Un carabiniere del comando provinciale di Napoli sta negoziando per convincerlo ad uscire.

L’uomo è barricato in un appartamento al primo piano di via Terme Romane, tra le frazioni di Baia e Fusaro: è una persona molto conosciuta e, appena si è diffusa la notizia, sul posto si è subito radunata una folla di curiosi, tenuta a distanza dai militari dell'Arma. E’ sembrato che l’uomo stesse per arrendersi, quando è uscito sul balcone, ma poi è rientrato in casa continuando a rifiutarsi di uscire. Durante questa delicata fase di negoziazione è stato inoltre interrotta l'erogazione del gas nella palazzina di via Terme Romane dove abita al primo piano l'80enne.